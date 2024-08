Una cúster perdió el control, chocó contra un poste de alumbrado público y posteriormente se volcó en plena vía en Ate Vitarte. Se presume que el conductor y cobrador estaban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El fuerte choque, que por fortuna no dejó víctimas mortales, se registró en el cruce de las avenidas Metropolitana con Separadora Industrial en horas de la madrugada.

El hombre frente al volante y su acompañante fueron trasladados a una clínica local para que reciban atención médica. En tanto, la unidad fue volteada por los bomberos, pero se quedó en plena pista por varias horas, lo que fue aprovechado por los delincuentes, quienes ingresaron al bus accidentado para llevarse las autopartes.

PUEDES VER: Niño de 9 años muere tras ser atropellado por bus de transporte público en Carabayllo

En las imágenes se aprecia que un malhechor trepa la unidad y entra por el hueco donde estaba el parabrisas. Tras unos segundos, sale del carro y se lleva un balde con herramientas, segundos después regresa para apoderarse de la radio y batería del vehículo.

Un carro blanco lo esperaba a pocos metros para emprender la huida; sin embargo, Serenazgo del distrito intervino y frustró el ilícito accionar.

Ahí no queda todo, ya que minutos después se acercó otro ladrón. Esta vez, el sujeto se apoderó de un parlante, el cual se llevó bajo el brazo. No obstante, la hazaña no duró mucho, pues los uniformados nuevamente frenaron el asalto.

Para evitar más robos, una grúa se llevó la cúster accidentada.