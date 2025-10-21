Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 21 de octubre. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 34 kilómetros y 39 kilómetros al sur de Bellavista, en el Callao.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:08 pm y alcanzó una intensidad de grado II-III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0699

Fecha y Hora Local: 21/10/2025 16:08:19

Magnitud: 3.5

Profundidad: 34km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.23

Intensidad: II-III Bellavista

Referencia: 39 km al S de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 21, 2025

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.