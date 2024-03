La mañana del lunes 11 de marzo, cinco buses del Corredor Morado fue atacados a pedradas. Esto ocurrió, simultáneamente, en la estación Bayóvar y en el mercado Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, señaló en diálogo con América Noticias que este hecho no sería una casualidad, ya que sospecha que habría sido provocado por los informales.

“Han vandalizado cinco buses del corredor. Lamentablemente, esto no es una casualidad, han sido en dos puntos distintos a la misma hora. Se llegó a capturar a una persona, quien tenía piedras en los bolsillos, pero la policía dice que es inimputable porque tiene problemas mentales”, dijo.

“El vehículo estaba prestando servicio con personas adentro. Gracias a Dios que no le cayó una piedra en la cabeza a alguien. Nosotros invocamos a que el Grupo Terna y la Policía Nacional estén pendientes porque creo que esto no va a parar. [¿A quién atribuye este ataque?] A los informales, porque esto no es una casualidad y por los dos días que hemos dejado de dar servicio, ellos creen que la vía es de ellos”, agregó.

