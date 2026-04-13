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Minedu solicitará transferencia de recursos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para reparar daños. Foto: gob.pe
Minedu solicitará transferencia de recursos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para reparar daños. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Luego de reportarse daños en la infraestructura del Institución Educativa Inca Pachacútec 6037, ubicada en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que garantizará la continuidad de las clases este martes 14 de abril.

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