Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Luego de reportarse daños en la infraestructura del Institución Educativa Inca Pachacútec 6037, ubicada en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que garantizará la continuidad de las clases este martes 14 de abril.
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