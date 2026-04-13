Luego de reportarse daños en la infraestructura del Institución Educativa Inca Pachacútec 6037, ubicada en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que garantizará la continuidad de las clases este martes 14 de abril.

Ante la demora en la instalación de mesas, un grupo de electores derribó parte del cerco perimétrico del centro educativo, que fue elegido como un local de votación.

Tras esto, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) decidió elaborar un expediente técnico que sustente los perjuicios ocasionados en el centro educativo como daños a la puerta, al cerco perimétrico y las estructuras afectadas.

“No ha sido una acción espontánea de personas que reclamaban su derecho al voto; ha habido una acción premeditada de un grupo que hizo uso de objetos contundentes para forzar la puerta, derribarla e ingresar al local”, precisó el docente.

Con esto, el Minedu solicitará formalmente, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la transferencia de recursos para subsanar los daños reportados en la institución educativa. “Solicitaremos formalmente a la ONPE la transferencia de recursos para atender estos daños”, detalló

Además, aseguró que se interpondrá una denuncia ante la comisaría para que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los daños.