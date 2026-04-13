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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de abril de 2026. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de abril de 2026. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes haber publicado en redes sociales una imagen suya que lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un “médico”.

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