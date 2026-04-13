Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst / POOL / AFP)
/ JONATHAN ERNST
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el lunes que Washington había dejado claras sus líneas rojas a Teherán durante las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio y que ahora le corresponde a Irán dar el siguiente paso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.