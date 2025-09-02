Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Edificio de la discordia Punta Hermosa revela un problema mayor: el aprovechamiento de las Viviendas de Interés Social
Los vecinos de la zona de Playa Central en Punta Hermosa llevan meses exigiendo al alcalde Carlos Guillermo Fernández Otero que paralice la construcción de un edificio, asegurando que este traerá numerosas consecuencias a la zona y denunciando que se aprovecha de la ordenanza para la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) para obtener los permisos necesarios.

