Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, permanece detenido en la sede de la Depincri por presunta omisión de funciones, luego de darse a conocer las fallas logísticas en la entrega de material electoral que afectaron a miles de peruanos y peruanas durante las elecciones generales 2026.
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