Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, diversas organizaciones ciudadanas han anunciado la realización de un Paro Cívico Nacional para el miércoles 14 de mayo. El pronunciamiento fue firmado por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, así como por representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra. Todos ellos denunciaron la inacción del Estado frente al avance del crimen organizado.

Estas organizaciones expresaron su solidaridad con las familias de los mineros asesinados en La Libertad y señalaron que este crimen pone nuevamente en evidencia “la complicidad de una coalición criminal enquistada en el poder”. Asimismo, demandaron la derogación de leyes que, según afirman, obstaculizan la lucha efectiva contra el sicariato y las economías ilegales. Advirtieron que, de no actuar el Congreso, impulsarán una iniciativa legislativa ciudadana.

En un comunicado conjunto, estos tres gremios rechazaron cualquier intento de minimizar la masacre en Pataz. Entre las principales demandas del paro del 14 de mayo está el respeto al referéndum de 2018, que prohíbe la reelección de congresistas, así como el rechazo a cualquier intento de los actuales parlamentarios por perpetuarse en el cargo. También se reclama una lucha real contra las mafias que operan en distintas regiones del país.

Los organizadores del paro remarcan que esta medida no es exclusiva del sector transportes, sino una expresión ciudadana amplia que busca manifestarse ante la crisis de violencia que atraviesa el país.

El anuncio del paro ocurre un día después de que el gobierno de Dina Boluarte decretara el toque de queda en la provincia de Pataz, tras el hallazgo de los cuerpos de los mineros. Cabe recordar que días antes, Adrianzén había negado el secuestro. La medida regirá entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., y será formalizada mediante decreto supremo.

El punto de concentración en Lima será la Plaza Dos de Mayo, a las 4 p.m.

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), confirmó que su organización se sumará a las movilizaciones del miércoles 14. Según explicó, saldrán a las calles para defender el derecho al trabajo y a la libertad sindical.

“Existe una clara contradicción entre las declaraciones de la señora Dina Boluarte y la realidad que enfrentamos los trabajadores. Hay despidos constantes, tanto individuales como colectivos, y se está utilizando de forma fraudulenta la ley para cesar a trabajadores sindicalizados y debilitar nuestras organizaciones dentro de las empresas”, denunció el dirigente.

Minaya agregó que el gobierno actual no está garantizando el derecho al trabajo. “Rechazamos los discursos de la presidenta porque no reflejan la realidad del país. El 14 de mayo volveremos a salir a las calles para exigir al Gobierno y al Congreso el respeto de los derechos fundamentales de quienes generamos riqueza en este país”, declaró.

Sostuvo que el Ejecutivo ha fracasado en su lucha contra la inseguridad, especialmente en el sector construcción, donde las extorsiones y cobros de cupos siguen siendo frecuentes. Reiteró que la CGTP mantiene su postura de que Dina Boluarte debe dar un paso al costado.

Más motivos y qué sectores participarán

En entrevista con El Comercio, Manuel Coronado, secretario nacional de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), compartió su opinión sobre la tragedia en Pataz, las expectativas del paro nacional y el nivel de diálogo con el Ejecutivo. “Es lamentable lo ocurrido con los trabajadores mineros en Pataz, así como la respuesta del Gobierno ante este crimen. Nuestra confederación está llamando a la unidad, no solo de los movimientos sindicales, sino de todo el país, para erradicar juntos la ola de criminalidad que estamos viviendo”, expresó.

“Marcharemos este 14 de mayo no solo por la precariedad laboral, sino también porque este Gobierno no muestra interés real en erradicar la criminalidad, que ahora incluso está dejando muertos. Nos solidarizamos con las familias afectadas por lo ocurrido en Pataz. Este Gobierno se limita a ofrecer conferencias de prensa, pero en la práctica, la violencia sigue cobrándose vidas en las calles. Tenemos que defender la vida de los ciudadanos”, añadió.

Señaló que uno de los objetivos principales del paro nacional es que la ciudadanía tome conciencia y se sume a esta lucha. “Tenemos que unir esfuerzos. Vamos a expresar nuestra solidaridad de manera activa en las calles. Lamentablemente, algunos sectores criminalizan las protestas. Ojalá podamos superar ese prejuicio”, sostuvo.

Sobre los sectores y servicios que acatarán la paralización a nivel nacional, Coronado mencionó a los comerciantes, transportistas, personal administrativo en educación, el magisterio nacional, trabajadores del sector salud y del sector construcción civil . Indicó que el punto de concentración en Lima será la Plaza Dos de Mayo, a las 4:00 p.m.

Considera que el paro puede tener un impacto en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, siempre y cuando exista unidad entre todos los sectores involucrados. “Ojalá todos se sumen, esto es por el bien del país. El Gobierno criminaliza las protestas, pero es el propio Gobierno el que nos empuja a las calles”, señaló.

“Hemos tenido acercamientos con el Ejecutivo y con la presidenta Dina Boluarte antes de convocar esta movilización. Sin embargo, aunque dicen que las puertas están abiertas para atender los reclamos de la población, en la práctica no es así. Ya nos hemos cansado de enviar documentos que no son respondidos, o de ver cómo las autoridades firman actas de compromiso que nunca cumplen. Es muy frustrante. En realidad, no están atendiendo las demandas del pueblo”, afirmó.

Finalmente, Coronado enfatizó: “El Gobierno de la señora Boluarte debe liderar realmente una estrategia para enfrentar la criminalidad. No basta con reuniones con sus ministros; tiene que escuchar también a la gente de a pie. Se necesita más acción, y esa acción debe reflejarse en una verdadera reducción de la violencia. De lo contrario, vendrán más luchas si continúa demostrando desinterés”.

Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló a El Comercio que su gremio no participará en el paro. “Nosotros pedimos que esta situación no se politice. Primero, hemos solicitado una reunión con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, otros grupos ya han establecido una fecha para un paro nacional. No hay que jugar con la esperanza del pueblo con politiquería barata“, dijo.

“Propongamos soluciones reales, técnicas y concretas. Ningún transportista del sector provincial va a participar. Ojo, eso no significa que estemos con Boluarte. Ella será responsable de sus actos y tendrá que asumir las consecuencias cuando termine su gobierno”, concluyó.