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El Poder Judicial sentenció al general PNP en retiro Máximo Sánchez. Foto: Andina.
El Poder Judicial sentenció al general PNP en retiro Máximo Sánchez. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Poder Judicial sentenció a cinco años de prisión suspendida al general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Máximo Sánchez Padilla por el incremento ilícito de su patrimonio por un monto superior a los 250,000 soles durante el ejercicio de sus funciones.

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