A pesar de que ha transcurrido una semana, aún no ha sido identificada la mujer con tatuajes cuyos restos descuartizados fueron hallados en la planta de tratamiento de Sedapal, conocida como La Atarjea, en el distrito de El Agustino.

Según informó ‘América Noticias’, el último domingo 15 de junio una llamada telefónica a la Policía Nacional (PNP) alertó de nuevos restos encontrados en la bocatoma número 2.

En esta ocasión, se trataba de la cabeza de la víctima y otra pierna, que fueron halladas en el mismo lugar donde días antes se ubicó otras partes de su cuerpo.

A través de un comunicado, Sedapal informó que tras el hallazgo, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se informó a las autoridades competentes.

“Queremos transmitir con total claridad que este lamentable suceso no ha afectado de ninguna manera los procesos de captación y tratamiento del agua potable en la Planta La Atarjea”, manifestó.

Con este son tres los hallazgos consecutivos del cuerpo de la mujer. Entre los restos hallados se encuentran el tórax, abdomen, muslo derecho, pierna y pie derecho.

En las últimas horas se recuperaron la cabeza y una pierna izquierda cercenada. Falta hallar las manos, lo que permitiría identificar a la víctima.

La mujer tiene tres tatuajes: en el pecho, una flor de loto y la frase “Love me for who i am”, mientras que en la espalda luce otro con el nombre “Paulasophia 121215”.