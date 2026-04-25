El Ministerio Público, con apoyo de la PNP, realizó un megaoperativo en diversos hoteles ubicados en la zona de Risso, en Lince.

La intervención, realizada entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de abril, fue liderada por equipos de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro para prevenir delitos de explotación sexual y laboral, así como el favorecimiento a la prostitución.

Esta intervención responde a una solicitud de la alcaldía de Lince ante la Fiscalía de la Nación para reforzar la seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad en la zona.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lima Centro realiza acciones preventivas en Lince a fin de evitar delitos vinculados al rubro hotelero.



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Las diligencias contaron con la participación de fiscales provinciales, personal de la Policía Nacional del Perú, funcionarios de las municipalidades de Lince y Lima, y representantes de Sunafil, Migraciones y el Ministerio de Salud.

La fiscalía realizó diligencias en hoteles de la zona de Risso, en Lince, a pedido del alcalde distrital. (Foto: Ministerio Público)

Los agentes se desplegaron de forma simultánea en cuatro puntos estratégicos del distrito para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en los establecimientos de hospedaje.

La fiscal provincial María Ysabel Rabines Briceño explicó que durante la acción se verificó el cumplimiento de las ordenanzas municipales, normativas sanitarias y el registro de huéspedes.

El fiscal Luis Antonio Torres Tapia enfatizó la importancia del registro detallado de cada huésped, advirtiendo que la omisión de datos o la falta de identidad pueden derivar en investigaciones penales. Previamente, las autoridades realizaron una etapa de sensibilización y capacitación con representantes del rubro hotelero sobre sus obligaciones legales.

Los establecimientos que incumplan las disposiciones municipales o presenten irregularidades administrativas podrían enfrentar clausuras temporales y sanciones económicas. Las multas proyectadas por la municipalidad oscilan entre 1 y 5 UIT, mientras que las infracciones graves detectadas por otras entidades podrían alcanzar las 200 UIT, equivalentes a 1.1 millones de soles.

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