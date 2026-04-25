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La fiscalía realizó diligencias en hoteles de la zona de Risso, en Lince, a pedido del alcalde distrital. (Foto: Ministerio Público)
La fiscalía realizó diligencias en hoteles de la zona de Risso, en Lince, a pedido del alcalde distrital. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Ministerio Público, con apoyo de la PNP, realizó un megaoperativo en diversos hoteles ubicados en la zona de Risso, en Lince.

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