Este martes 30 de septiembre, se reabrió al tránsito vehicular un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, cerrado desde hace seis años debido a la construcción de la Estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que tres carriles, ubicados entre la avenida Manuel Echeandía y la calle Geranios, ya se encuentran habilitados para la circulación.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La medida permitirá recuperar la conectividad vial entre los distritos de San Luis y El Agustino, favoreciendo el transporte privado en la zona. En tanto, el transporte público continuará circulando por las rutas de desvío establecidas en las avenidas Nicolás Arriola y Circunvalación.

Después de seis años, un tramo de la av. Nicolás Ayllón, entre la av. Manuel Echeandía y la calle Geranios, fue reabierto al tránsito de vehículos. La vía estuvo parcialmente cerrada debido a los trabajos de construcción de la estación Circunvalación (E-18) de la Línea 2. pic.twitter.com/NKdC1hKCXV — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 30, 2025

En un comunicado, la entidad destacó que la reapertura “habilita tres carriles en ambos sentidos” y compartió imágenes en sus redes sociales donde se observa a vehículos transitando libremente por la vía.

La reapertura contó con apoyo policial y personal de ATU y beneficiará a miles de vecinos que diariamente se desplazan hacia el Terminal de Yerbateros y zonas aledañas.

Próxima reapertura

La ATU adelantó que en los próximos días se reabrirá otro tramo de la avenida Nicolás Ayllón, entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía. En este caso, se habilitarán cinco carriles: tres en dirección a Lima y dos en sentido contrario.

Mientras tanto, los trabajos en la Estación Circunvalación continúan a nivel subterráneo, con un avance del 93.8 %, según precisó la entidad.