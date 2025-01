En Comas, durante una captura de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra ‘Los Injertos del Norte’, un joven de apenas 20 años y sindicado como uno de los extorsionadores de esta banda criminal, llamó a su madre para que lo ayude entregando armas y explosivos, de lo contrario se iría a la cárcel.

Jordano Edwin Galarza Sanchu, de 20 años, conocido como ‘Jordano’, junto a un menor edad, son presuntamente cómplices de alias ‘Monstruo’, cabecilla de la organización dedicad a diversos delitos en contra de comerciantes y transportistas.

Alias ‘Jordano’: “Ma, ya saben todo, necesito todo, voy a entregar todo, ma”

Madre: “¿Dónde estás tú?”

Alias ‘Jordano’: “En mi casa, mamá, en mi casa (...)”

Madre: “Yo no sé nada de qué cosa me hablas”

Alias ‘Jordano: “Ma, ya saben todo, dile a la Luna dónde están las cosas, la granada, la pistola, todo”

Madre: ”¿Qué cosas, Jordano? ¿De qué cosas me hablas? Yo no sé nada. No sé de qué me estás hablando tú”

Alias ‘Jordano: “Ma, ya saben todo ¿me quieres ver preso? Ya saben todo ¿Dónde están las cosas?”

Los agentes del orden grabaron en todo momento cómo el delincuente insistía a su madre para que le entregue el armamento ilegal.

Alias ‘Jordano’: “Te estoy hablando ¿Dónde están las cosas?”

Madre: “¿Qué cosas Jordan? Yo no sé de qué me hablas”

Alias ‘Jordano’: “La Luna no me contesta, ma. ¿Qué estás esperando? Entonces me llevan preso”

Madre: “A ver, pásame con el policía”

Alias ‘Jordano’: “Saben todo, estoy por extorsión, yo no estoy por otra cosa, ma ¿Me quieres ver preso? No seas terca, ya saben todo, ma, ya saben todo que yo meto granada, meto plomo. Por favor, no seas paradora y dame todo”

Para RPP, el coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada contra el Crimen de Lima Norte, aseguró que estos criminales serían autores de diversos atentados en la zona norte de Lima.

Primeras investigaciones de la PNP indican que fue Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’, señalado brazo derecho de Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, quienes se contactó con ambos jóvenes.