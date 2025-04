Policial do choque morre e outro fica ferido durante tiroteio com criminosos procurados pela Interpol. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (16) em Suzano, na Grande São Paulo. pic.twitter.com/14KoSLbTUV — Band Jornalismo (@BandJornalismo) April 17, 2025

Aunque los medios brasileños no han confirmado si se trataba de un operativo específicamente diseñado para capturar a Moreno Hernández, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la Policía Militar se encontraba ejecutando órdenes de captura en la zona de Estrada do Marengo. En tanto, sí afirmaron que la banda que realizó el ataque sería un “grupo del capo mafioso peruano Erick Moreno Hernández”.

Lamentablemente, durante el enfrentamiento perdió la vida el sargento del Escuadrón Antidisturbios Rafael Vilodres Correa, de 40 años. Otro agente resultó herido tras recibir un disparo en el brazo. Como resultado del operativo, fueron detenidos Jhan Pier Guevara Dávalos y Yolanda Noelia Ladera Cabanillas, mientras que otro de los implicados, Jhan Paul Guevara, murió en el lugar.

Jhan Pier Guevara Dávalos, detenido.

Jhan Paul Guevara Dávalos, fallecido.

Según los reportes preliminares, los agentes lograron detener a un sospechoso al llegar al condominio, luego lo trasladaron hasta su domicilio para recoger sus documentos y ello desencadenó un violento intercambio de disparos. Los delincuentes disparaban desde el interior de un departamento, mientras que la policía respondía desde el exterior. Aunque inicialmente se informó sobre la muerte de dos personas, hasta el momento solo se ha confirmado la identidad de una víctima fatal, quien falleció dentro de una de las viviendas.

Ese mismo día, durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros en Lima, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, confirmó que un grupo de élite de la Policía Nacional del Perú participó en la operación, la cual terminó en un enfrentamiento armado con una peligrosa banda criminal.

Adrianzén también señaló que Erick Moreno Hernández logró escapar del cerco policial, aunque recalcó que su captura es una prioridad. “La persecución será incesante, y esperamos los buenos resultados de esta operación. No hacemos más que atribuir el reconocimiento al gobierno y las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado por permitirnos participar de esta actividad”, declaró.

El comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Norte, señaló a El Comercio que por las características del hecho e información a la que accedió, los policías brasileños se encontraban realizando un control de identidad en la zona. Asimismo, precisó que los criminales tomaron las armas y cacerinas de los policías heridos para poder seguir atacando a los demás.

“Se tiene conocimiento que la acción en Brasil no fue un operativo planificado, sino circunstancial. Inicialmente, por intermedio de unos patrulleros de la policía militar, cuando hacen la verificación de documentación se acercan al departamento y ahí es cuando los delincuentes atacan a la policía. Hay un forcejeo, matan a uno, hieren a otro y lo mantienen cautivo. Cuando llegan los refuerzos se desata la balacera”, explicó el oficial en situación de retiro.

Sobre la posible presencia de Erick Moreno Hernández en el lugar, indicó que no es la modalidad de escondite que él aplica. Explicó que normalmente este criminal está acompañado de sus ‘chalecos’ o personas que le brindan seguridad. “Los mismos detalles de la intervención no definen que haya sido planificada, por lo que todo indica de que no tenían la información de que ahí estaba el ‘Monstruo’”, dijo el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Norte.

Aunque se comenta que Erick Moreno Hernández opera desde Brasil, fuentes han informado a este Diario que se encontraría en suelo nacional evadiendo la justicia peruana. Cabe resaltar que el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/500.000 por información que lleve a su captura. Sobre él pesa una sentencia de 32 años por secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

¿Quiénes son los hermanos Guevara?

Una fuente de este Diario reveló que los hermanos Jhan Pier Guevara Dávalos y Jhan Paul Guevara Dávalos comenzaron su historial delictivo en la zona norte de Lima. Con el paso del tiempo, no solo ganaron notoriedad, sino también numerosos enemigos. Según el comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, ambos integraban la banda criminal conocida como Los Chatos de Independencia. Desde muy jóvenes estuvieron vinculados al crimen, influenciados por su entorno familiar: su madre, con antecedentes por hurto en tiendas, también fue parte del mundo delictivo. Fue asesinada el año pasado, presuntamente como acto de venganza por parte de una banda rival.

Tras el asesinato de su madre, los hermanos huyeron del Perú y se establecieron de forma permanente en Brasil, donde iniciaron una nueva etapa criminal. Allí formaron una organización dedicada al robo de tiendas de lujo. Según un reportaje del periodista Luis Vargas para el programa Panorama, los Guevara reclutaban a mujeres en Lima Norte con falsas ofertas laborales, para luego trasladarlas a Brasil y obligarlas a delinquir en diversas ciudades.

Además, el exjefe de la Brecc de Lima Norte indicó que también incursionaron en el tráfico de drogas. “Al parecer, llevaban la droga desde Perú. En algún momento, establecieron contacto con ‘Monstruo’ -Erick Moreno Hernández-. En octubre de 2024, tras la detención de un delincuente, obtuvimos información de que Moreno Hernández se habría trasladado a Brasil junto a ‘Cachete’ y otro sujeto conocido como ‘Loco Joe’”, relató.

Las investigaciones policiales apuntan a que esta conexión entre los hermanos Guevara y Erick Moreno derivó en una alianza criminal dedicada al narcotráfico, utilizando rutas que pasaban por la frontera con Bolivia, el río Paraguay y Brasil. Aunque aún no operaban a gran escala, Moreno Hernández aspiraba a consolidarse como una figura de mayor peso en el crimen organizado.

“En febrero supimos que estos muchachos los Guevara estaban implicados en un secuestro, y surgieron indicios que los vinculaban al ‘Monstruo’. En ese momento, los considerábamos como contactos, pero no como su mano derecha”, precisó el comandante en situación de retiro.

Jhan Pier Guevara, conocido por su extrema violencia, sobrevivió al reciente tiroteo y se encuentra actualmente bajo custodia de la policía brasileña. Una fuente de este Diario confirmó que está implicado en múltiples delitos, entre ellos robos, extorsión, secuestro y sicariato.

Sin paradero: alias ‘Monstruo’

Erick Moreno Hernández, ‘Monstruo’ / SYSTEM

Hace apenas unas semanas, este peligroso criminal volvió a ocupar los titulares tras ser vinculado con el brutal asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, conocido artísticamente como ‘Russo’. Aunque no ejecutó el crimen directamente, la policía señala que fueron sus hombres de confianza -conocidos como “gatilleros” o “soldados”- quienes perpetraron el homicidio. Estos sicarios, conocidos por su versatilidad y violencia, operan bajo sus órdenes. La captura de uno de ellos permitió a las autoridades identificar a dos figuras clave que podrían conducir a su detención: Edwin Acosta Jaramillo y Jorge Aldair Quiñones Velásquez, alias ‘Chucho’, ambos considerados hombres de absoluta confianza del delincuente más buscado del Perú.

Edwin Acosta Jaramillo era prácticamente el asistente personal de Erick Moreno Hernández. Su rol dentro de la organización criminal incluía tareas clave como el abastecimiento de armas, la ubicación de búnkers y el traslado de personas, entre ellas Jorge Aldair Quiñones Velásquez, alias ‘Chucho’. Este último era considerado el brazo armado del ‘Monstruo’ y también se encargaba de reclutar nuevos miembros para la organización.

‘Chucho’ cuenta con un historial delictivo significativo: en 2019 fue detenido por el delito de robo agravado, y en 2022 fue capturado en dos ocasiones por tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades confían en que, con la captura de ambos, se podrá acceder a información crucial que permita desarticular la red criminal liderada por Moreno Hernández.

Erick Moreno Hernández inició su carrera delictiva desde muy joven como raquetero o ladrón al paso, luego escaló su nivel delictivo robando camionetas en el norte de Lima. Con el tiempo, expandió sus actividades hacia el secuestro de empresarios, consolidando su poder dentro del crimen organizado. El general (r) Juan Carlos Sotil, exdirector de Investigación Criminal, ha relatado que este criminal usualmente tiene como víctimas de secuestro a comerciantes de clase media, lo que ha demostrado que tiene preferencia por operar en “su zona”, es decir, el cono norte de Lima.

Según fuentes policiales de El Comercio, ‘Monstruo’ vende franquicias o facciones a otros delincuentes que operan bajo su nombre para generar ingresos ilícitos y poder abastecer de dinero a el cabecilla. Su organización se dedica al tráfico de drogas, extorsión, sicariato, raqueteo, tráfico de armas y otros delitos.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. / JHERSSON

El martes 11 de marzo, días antes del asesinato de ‘Russo’, un sereno de la Municipalidad de Carabayllo, identificado con las iniciales L.S.B., fue acribillado dentro de una barbería tras haber informado a la policía sobre la posible ubicación de Erick Moreno Hernández.

Según un acta policial obtenida por El Comercio, el joven se habría comunicado con el suboficial de segunda Mejía Milian, de la comisaría San Pedro, para brindar información sobre la ubicación del delincuente. El documento también menciona que podría haber sido “centrado” por el suboficial. A pesar de recibir disparos en el rostro y el cuello, logró ser trasladado a un hospital cercano, donde fue atendido en estado de shock trauma. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Cabe resaltar que hasta el primer semestre de 2024, su organización se enfocaba en secuestros. Entre sus últimas víctimas estuvo la joven empresaria Jackeline Salazar, mantenida en cautiverio por más de diez días en una vivienda en Carabayllo. Durante el operativo de rescate, la policía capturó a tres secuestradores, considerados cómplices de menor rango. Antes de esta operación, también habían detenido a su mano derecha, conocido como ‘Brandon’.

En la segunda mitad de 2024, la organización intensificó sus extorsiones al sector del transporte público, provocando una ola de sicariatos contra conductores en la zona norte de Lima. Los cómplices del ‘Monstruo’, conocidos como “cachaquitos”, han extendido su presencia en el cono norte de Lima y San Juan de Lurigancho, operando bajo nombres como ‘Los Injertos del Norte’, ‘Los Amigos del Cono Norte’, ‘El Terror Grone’ y ‘La Gran Sangre II’.

El comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Norte precisó que en la actualidad ‘Monstruo’ vive escondido porque no solo es buscado por la policía, sino también por bandas rivales que buscan asesinarlo.