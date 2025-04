La ex jefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Droga (Digemid), Sonia Delgado, afirmó que cuando habló con el ministro de Salud, César Vásquez, le dijo a este que renuncie tras la tragedia de las cuatro muertes ocasionadas por aplicación del suero fisiológico defectuoso, distribuido en todo el Perú.

“Yo se lo he dicho (renunciar) cuando el me comentaba de manera interna que estaban ‘pidiendo mi cabeza’. Yo le dije que me voy, pero se tiene que quedar él para solucionar esta crisis que si bien no lo involucra directamente, tiene que asumir el costo político ”, sostuvo Delgado en entrevista con Canal N.

“Las medidas directas de sanciones y denuncias ya las tomó en su momento. El Ministerio Publico y Poder Judicial deben agilizar estas investigaciones para determinar quiénes son los compadres ”, dijo.

En otro momento, deslindó que sea cercana al titular del Minsa. “Él se reúne con todos y se toma fotos con diversas autoridades de la salud pública del Perú, pero no tengo ningún vínculo partidario ni con APP ni con ningún partido político”, precisó.

Destituyen a Delgado del Digemid

En plena Comisión de Salud del Congreso, César Vásquez anunció la destitución de Sonia Delgado Céspedes como directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), debido a cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

La exjefa de Digemid aseguró que le sugirió al ministro de Salud que deje el cargo tras las cuatro muertes ocasionadas por el suero fisiológico defectuoso. (Foto: Gob)

Delgado Céspedes no duró mucho tiempo en el cargo, apenas dos días, ya que fue nombrada el último lunes 31 de marzo mediante la Resolución Ministerial N° 226-2025/MINSA, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales de Diario El Peruano.

“Sin menoscabo de sus competencias profesionales, por el hecho de que ella misma ha podido confirmar de que ha tenido empresas antes hace 2 años y medio , este y eso solo hecho de haber tenido empresas ya para mí puede dejar atisbos de cuestionamientos de conflicto de intereses”, expresó Vásquez.