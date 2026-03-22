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ANA entrega 250 licencias de uso de agua a productores agrarios y beneficia a más de 1,000 familias en Lambayeque.
ANA entrega 250 licencias de uso de agua a productores agrarios y beneficia a más de 1,000 familias en Lambayeque.
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Midagri, otorgó 250 licencias de uso de agua con fines agrarios en la cuenca Chancay–Lambayeque, beneficiando a más de 1,000 familias en 10 distritos y tres sectores adicionales de la región. Asimismo, estas permiten el acceso formal en más de 200 hectáreas agrícolas.

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