La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Midagri, otorgó 250 licencias de uso de agua con fines agrarios en la cuenca Chancay–Lambayeque, beneficiando a más de 1,000 familias en 10 distritos y tres sectores adicionales de la región. Asimismo, estas permiten el acceso formal en más de 200 hectáreas agrícolas.

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“Son más de mil las familias beneficiadas con oportunidades y seguridad jurídica, con una labor que representa más de 2.1 millones de metros cúbicos de agua para la agricultura de esta región. Son más de 202 hectáreas de cultivo las potenciadas con esta entrega, lo que garantiza las expectativas de producción y de estabilidad en este sector”, afirmó el jefe de la ANA, José Musayón.

La ANA remarcó que, mediante estas licencias, se activa el ordenamiento legal del uso hídrico en Chiclayo, Chongoyape, Etén, Ferreñafe, Lambayeque, Mochumí, Monsefú, Mórrope, Reque y Túcume. Mientras que, a nivel nacional, ya se superan los 1500 derechos de uso de agua concedidos en lo que va del año, avanzando a paso firme en la meta de 12 500 derechos proyectados a entregar durante el 2026.

“Entiendo que hay agricultores que esperaron por años este documento, por eso redoblamos esfuerzos para reducir estas brechas y así evitar que los agricultores sigan haciendo uso de este recurso sin el derecho respectivo” señaló Musayón.

Esta importante labor forma parte del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (Profodua), implementado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Midagri, que promueve el desarrollo de actividades productivas con respaldo formal, facilitando el acceso a créditos, la mejora de los sistemas de riego y la inversión en el crecimiento de los cultivos.