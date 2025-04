La Contraloría encontró que en cuatro distritos del Callao hay 284 cámaras de videovigilancia inoperativas , más de 20 motocicletas sin utilizar por falta de personal, así como como vehículos y motocicletas que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y reparación, situación que afecta el servicio de seguridad ciudadana.

Durante el operativo de control preventivo “Seguridad Ciudadana en Lima Metropolitana y Callao 2025”, auditores y especialistas de la Contraloría se trasladaron a los siete distritos de la provincia constitucional, que se encuentra en estado de emergencia, y detectaron que en Ventanilla (200), Bellavista (53), La Perla (17) y Carmen de la Legua (14) se encuentra el mayor número de cámaras de videovigilancia inoperativas, la mayoría de las cuales siguen instaladas.

De acuerdo con el Informe de Control n.° 003-2025-OCI/1623-SVC, la Municipalidad Distrital de Ventanilla cuenta con 701 cámaras de videovigilancia, de las cuales 200 de ellas no funcionan. Además, se ha constatado que 156 cámaras operativas no almacenan las imágenes durante los 45 días calendario, como establece la normativa vigente, lo cual podría afectar que la ciudadanía y las entidades competentes no cuenten con las grabaciones. Otro hecho relevante es que 20 de las 50 motocicletas que tiene el servicio de serenazgo no estaban siendo utilizadas debido a la falta de personal.

En la Municipalidad de Bellavista se constató que 53 de las 197 cámaras de videovigilancia están inoperativas, al igual que 5 monitores que deben visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad. A ello se suma que el servidor, ubicado en el Control Integral de Seguridad, almacena las grabaciones de las cámaras de videovigilancia operativas por un plazo máximo de 18 días en lugar de los 45 días que establece la normativa.

En la Municipalidad de La Perla, los auditores verificaron que 17 de las 121 cámaras de videovigilancia no están operativas, al igual que dos camionetas (año 2020) y una motocicleta (año 2025), lo que ocasiona el riesgo de afectar la oportunidad y efectividad del servicio de seguridad ciudadana (Informe de Visita de Control n.° 003-2025-OCI/1621-SVC).

En la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, 14 de las 40 cámaras de videovigilancia no funcionan por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Esto genera el riesgo de afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana Los resultados del operativo de control preventivo “Seguridad Ciudadana en Lima Metropolitana y Callao”, así como las recomendaciones para optimizar el servicio de seguridad ciudadana, fueron comunicados a los titulares de las entidades públicas, quienes deben elaborar un plan de acción con las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

Cerca de 90 auditores se desplazaron a 27 municipalidades distritales de Lima y Callao con la finalidad de optimizar el servicio de serenazgo, así como los sistemas de videovigilancia. Dichas acciones de control beneficiarían a más de 8.3 millones de ciudadanos que viven en los distritos con mayores índices de delitos comunes.