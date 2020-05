La propagación del coronavirus en el Perú continúa al alza cuando solo quedan tres días para que venza la última ampliación de la cuarentena. El ministro de Defensa, Walter Martos, opinó ayer que “desde el punto de vista de salud y seguridad” es necesario que se extienda otra vez esa medida restrictiva, y agregó que la decisión es evaluada en Consejo de Ministros.

Sin embargo, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, el infectólogo Ciro Maguiña, consideró que “no es factible” exigir que toda la población continúe confinada, pues luego de 53 días en ese estado, “hay demasiadas necesidades y hacinamiento”. Por ello, recomendó que se realicen cercos focalizados para detectar y aislar por zonas a los casos positivos.

La incertidumbre por lo que pasará este lunes, si no se amplía el estado de emergencia, tiene sustento en las cifras de contagiados (58.526) y fallecidos (1.627) por el COVID-19, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. Además, se incrementó ayer por la ausencia de un pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra.

Cada vez hay más personas en las calles, pese a que la tasa de contagios aún no está controlada, y la proyección del Gobierno de alcanzar el pico de infectados el 26 de abril no fue acertada.

Así luce el Jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, a pesar del estado de emergencia. (Fotos Diana Marcelo / GEC)

El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Manuel Dammert Guardia consideró que la extensión de la cuarentena debe ser una decisión exclusivamente médica, pero agregó que hay características estructurales de la sociedad peruana que dificultan mantenerla.

Señaló que en Lima hay hacinamiento en cerca de 800.000 hogares, 150.000 dependen de camiones o cisternas para tener agua, 71.000 no cuentan con servicios higiénicos. A ello se suma que el nivel de informalidad laboral es superior al 70 %, por lo que gran parte de la población ya no tiene ingresos económicos, más allá de los bonos que el Gobierno tarda en repartir.

Además, la población tiene poca confianza en instituciones como la Policía Nacional, el Congreso o el Ejecutivo, y no cree que estas vayan a solucionar los problemas sociales y económicos que se presentan a diario. “Esto no tiene que ver con la aprobación o no al Gobierno. Se mide si creemos y confiamos en las instituciones, más allá de la aprobación al presidente Vizcarra”, explicó.

El servicio de agua potable no es universal. Hay familias que dependen del abastecimiento de agua mediante camiones o cisternas. (Foto: El Comercio)

Por último, el aislamiento tiene efectos psicológicos. “Todo eso hace un combo explosivo”, dijo.

—Problemas sociales—

La socióloga de la PUCP Maritza Paredes coincidió con este punto de vista y explicó que los peruanos no están acostumbrados a ser organizados por el Estado. “Hemos crecido económicamente, pero no vivimos mejor, con más orden ni mejores reglas. Ahora el Estado no puede organizar a la población de la noche a la mañana”.

Según Paredes, la sociedad peruana está pagando las consecuencias de 20 años de abandono del Estado y de la inequidad social. El Ejecutivo ha reconocido, por ejemplo, que el sistema de salud pública está fracturado.

Paredes expresó que, en su opinión, vale la pena que el estado de emergencia continúe, pero el Gobierno necesita mejorar su capacidad de atender de manera focalizada a la población. “Hay personas que no tienen condiciones para guardar los alimentos o no tienen recursos para comprar demasiado. Hemos estado creciendo con un modelo [económico] precario y ahora muy poca gente sigue ganando un salario y puede quedarse en casa”, añadió.

“[Pero] cuando uno hace la evaluación, la pregunta que nos hacemos es qué hubiera pasado si no se tomaba la medida [del estado de emergencia]. No estamos bien, pero sin esa medida estaríamos peor, dadas las condiciones que tiene el Perú”, dijo.

En contraste, el director del Programa de Humanidades de la Universidad Ruiz de Montoya, Ricardo Falla, consideró que la situación económica del país está al límite, por lo que –dijo– se debería levantar la cuarentena. “La economía no da para más […] hay que buscar la decisión que genere menos consecuencias negativas. La ciudadanía se tiene que autorregular y ser guardián de sí misma”, dijo.

DATOS

El Ministerio de Salud informó que hay 722 pacientes con coronavirus en cuidados intensivos con ventilación mecánica. En tanto, el número de infectados que lograron recuperarse subió a 18.388.

El presidente Vizcarra se reunió ayer con ministros de Estado, integrantes del Comando COVID-19 y responsables del sistema de salud en Palacio de Gobierno, para evaluar la crisis sanitaria.

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dijo temer que tras la cuarentena “se llene Gamarra con 300.000 personas”. “Eso no puede pasar”, agregó.

