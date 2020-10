Conforme a los criterios de Saber más

El número de contagios de COVID-19 descendió en todo el país, según informó en su último reporte periódico el Seguro Social de Salud (Essalud). Ello, luego de comparar las cifras de las dos últimas semanas del Ministerio de Salud y de su propia data.

Sin embargo, junto con la buena noticia también hay otra: todavía hay regiones y distritos donde el contagio se ha elevado.

En diálogo con El Comercio, Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Essalud, subraya que las nuevas cifras sobre el COVID-19 son una buena noticia, pero “el mensaje es que no nos debemos confiar, porque no puede suceder como lo que hubo este fin de semana: la gente salió, hubo aglomeraciones y donde hay aglomeraciones y no se tenga la medida de bioseguridad del caso, como el uso de la mascarilla principalmente, hay una mayor probabilidad de contagio”.

A continuación, las claves sobre el último reporte de Essalud con los datos más actualizados.

1.¿Cuál es el punto más resaltante del reporte?

La disminución del número de contagios en todo el país. De acuerdo al reporte de Essalud, al comparar las cifras de las dos últimas semanas, se observa que antes se registró 34.815 casos y ahora 30.289, lo que equivale a una disminución del 13% (4.526 casos menos).

En el comunicado de Essalud, publicado ayer, se mencionó que la disminución era de 12%. No obstante, es importante precisar que las cifras arriba citadas son producto de la información más actualizada, indicó Cersso.

2.¿La disminución de casos ha sido en todas las regiones?

No. En 19 regiones, los casos de personas con COVID-19 disminuyeron, en unos más que otros, por ejemplo, en Moquegua y Loreto la reducción fue de más del 40%. Pero en las otras seis regiones (Lambayeque, Junín, Arequipa, Amazonas, Puno y Madre de Dios), los contagios se elevaron. La región donde más se incrementó fue en Madre de Dios, con más del 50%.

El último reporte de Essalud con las cifras de los contagios de COVID-19 en las regiones. (Foto: captura de informe/ Essalud)

3.¿Cuál es el estado de la pandemia en Lima y el Callao?

Hubo un descenso en la región Lima. Se pasó de 13.719 casos de contagios a 11.326, que equivale a una reducción del 17%. Mientras, en las provincias de Lima y el Callao, la disminución fue de 12.401 a 10.085, es decir, 2.316 casos menos (19%).

El descenso de contagios no se ha registrado en todo Lima y Callao: de los 49 distritos, en nueve de ellos los contagios se elevaron. Estos distritos son San Bartolo, Surco, Villa María del Triunfo, Pueblo Libre, San Isidro, Pachacámac, San Borja, Jesús María y Miraflores. En este última, hubo más de 100 casos más que en la semana anterior.

Los cifras de los contagios de coronavirus en los distritos de Lima y el Callao (Fuente: captura de imagen de informe de Essalud/ Essalud)

4.¿A qué se debe el descenso de los contagios en la mayoría de regiones?

Se debe a varios factores. El descenso tiene que ver con que, en su momento, regiones como Loreto o distritos como La Victoria, Lima, por ejemplo, fueron duramente golpeados, registrando en ese entonces una gran cantidad de infectados. También guarda relación con las medidas de contención implementadas para evitar los contagios, entre las que destacan el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, señala Cersso.

5.¿Y por qué en distritos como Miraflores los contagios se elevaron?

Miraflores, San Borja o Pachacámac, por ejemplo, son distritos donde al inicio de la pandemia no se registraron muchos casos de COVID-19, en consecuencia hay una mayor probabilidad de que más gente se contagie en estos lugares. Ello, conforme van saliendo y buscando interacción social sin respetar las medidas de bioseguridad, explica el especialista de Essalud.

Según Cersso, el aumento también se explica porque, por ejemplo, “en Miraflores, lo que hemos visto, son actividades que generan mayor aglomeración en parques, zonas comerciales y recreativas, en la playa". Lo mismo ocurre con San Borja, que por su ubicación y por la interconexión con otros distritos, alberga una mayor actividad comercial.

En ese sentido, subraya: “Lo que vemos, muchas veces en la calles, son personas usando la mascarilla pero no de manera adecuada, sino por debajo de la nariz o incluso por debajo de la nariz y la boca; entonces, a mayor interacción social, se va a generar una mayor probabilidad de contagio”.

6.¿Cuál es el perfil de las personas contagiadas?

De cada 10 contagiados, seis son adultos, y esto se va a mantener en las próximas semanas. Ello tiene que ver con la composición de la población del país: la mayoría son adultos, indica el funcionario.

También remarca que hay un sector de la población que se encuentra en casa realizando trabajo remoto y que por la reactivación económica, va a salir, si es que no lo está haciendo ya.

Agrega que estas personas pueden ser el blanco del virus en tanto no se adapten y hagan suyas las medidas de bioseguridad como lo ha hecho el resto de las personas que han salido a trabajar desde el inicio de la pandemia (personal de salud, militar, policial, trabajadores de bancos, periodistas, entre otros que cumplen actividades esenciales).

“Ellos tienen que adaptarse rápidamente, aprender de las experiencia de las personas que han estado saliendo para que no se contagien. De esta manera, se irá reduciendo los contagios semanales de manera constante. Pero si no desarrollan esos hábitos (uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social), se van a contagiar”, agrega.