La educación peruana tiene varios retos por afrontar.
La educación peruana tiene varios retos por afrontar.
Por Redacción EC

La comprensión lectora continúa siendo uno de los principales retos de la educación peruana. Para Lucía Acurio, directora global del Grupo Edutec y reconocida con el Women in Tech Latam 2025, enfrentar esta problemática requiere revisar no solo las metodologías de enseñanza, sino también la manera en que se evalúa a los estudiantes y el uso que se hace de la tecnología en las aulas.

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