Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026. Foto: Andina
Este 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que durante las Elecciones Generales 2026 a realizarse el 12 de abril se entregará a los miembros de mesa, dos refrigerios durante el día y una compensación económica de S/165 a quienes cumplan la jornada completa y el proceso de capacitación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa
Sucesos

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa

Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS
Callao

Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS

Casos de migraña no cesan en el Perú: número de atenciones, causas y un novedoso tratamiento
Sucesos

Casos de migraña no cesan en el Perú: número de atenciones, causas y un novedoso tratamiento

Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé
Ancash

Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé