Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que durante las Elecciones Generales 2026 a realizarse el 12 de abril se entregará a los miembros de mesa, dos refrigerios durante el día y una compensación económica de S/165 a quienes cumplan la jornada completa y el proceso de capacitación.

Rafael Arias, vocero de la ONPE, en entrevista con RPP, resaltó que esta jornada es una de las más más extensas en los últimos años, ya que significa el retorno de la bicameralidad, además, hay 38 partidos políticos en competencia.

Fachada de la sede principal de la ONPE / Jesus Saucedo Olortegui

El especialista precisó que el primer turno recibirá una proteína (atún), agua y frutos secos, mientras que el segundo turno contará con galletas de soda, una barra energética, frutos secos, agua y una bebida láctea.

El proceso de votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se extiende hasta las 5:00 p. m.; no obstante, el conteo de votos puede tardar entre seis y ocho horas, ya que se deben revisar cinco elecciones distintas, con hasta siete votos preferenciales.

¿Cuál será la remuneración por ejercer el cargo?

La compensación económica asciende a S/165, aunque no se otorga solo por presentarse. Cabe señalar que el pago corresponde a los titulares, a los suplentes que eventualmente asuman la función y también a los ciudadanos que, estando en la fila, deban desempeñar este rol.

Multa si dejas de asistir a tu labor como miembro de mesa

Si eres elegido como miembro de mesa, ya seas titular o suplente, y te rehusas a desempeñar la función que te corresponde para el domingo 12 de abril del presente año, la multa asciende a 275 soles.