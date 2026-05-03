Resumen

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La Línea 117 de EsSalud es gratuita y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.
La Línea 117 de EsSalud es gratuita y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.
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La Línea 117 del Seguro Social de Salud (EsSalud) atendió un total de 155,549 llamadas procedentes de Lima y Callao durante el primer trimestre de 2026. De esta cifra, el 51% correspondió a emergencias y el 49% a urgencias.

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