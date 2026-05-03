La Línea 117 del Seguro Social de Salud (EsSalud) atendió un total de 155,549 llamadas procedentes de Lima y Callao durante el primer trimestre de 2026. De esta cifra, el 51% correspondió a emergencias y el 49% a urgencias.

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La Línea 117 de EsSalud es gratuita y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este canal, los asegurados o sus familiares pueden reportar situaciones críticas que son evaluadas inicialmente por personal especializado. Según la gravedad del caso, se determina la prioridad de atención y, cuando corresponde, se gestiona el envío de una ambulancia.

El personal del Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN) clasifica los casos sobre la base de la información brindada durante la llamada. Entre las urgencias más frecuentes se encuentran neumonía, hipoglucemia y trastornos digestivos; mientras que entre las emergencias destacan dificultad respiratoria, hemorragias, crisis hipertensivas y accidentes.

Denisse Chávez Torres, gerenta de Oferta Flexible, destacó que el CRUEN es la instancia responsable de coordinar los flujos de atención prehospitalaria y evaluar la situación del paciente para la toma de decisiones. Para ello, cuenta con personal altamente especializado.

“La Línea 117 se creó en 2009 y durante la pandemia tuvo un rol trascendental. Durante la llamada se realiza un filtro inicial y luego se deriva al área médica para determinar, mediante triaje telefónico, si el paciente requiere atención de emergencia o urgencia”, señaló.

La Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN), perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible, este mes de mayo cumple 17 años de servicio al asegurado. Actualmente, cuenta con un equipo de más de 135 profesionales calificados, entre médicos y enfermeras, que laboran en esta central de manera ininterrumpida.