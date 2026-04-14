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Resumen

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/ Paul Vallejos / EFE
Por Renzo Giner Vásquez

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Es una buena forma de resumir lo que pasaron los más de 830 mil peruanos que el domingo debieron cumplir con su deber cívico como miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026.

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