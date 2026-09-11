Los Gobiernos Regionales plantean fortalecer la respuesta frente al avance de la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que amenazan las Áreas de Conservación Regional (ACR), mediante una estrategia que combine prevención, tecnología, vigilancia y fiscalización.

El compromiso quedó establecido en la Declaración de Cusco, suscrita al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, realizado del 6 al 9 de septiembre. El documento propone impulsar una ruta regional preventiva y trazable frente a las principales amenazas que afectan estos territorios.

Como parte de esta estrategia, los Gobiernos Regionales acordaron incorporar tecnologías para fortalecer las alertas tempranas y el monitoreo en tiempo real, así como desarrollar protocolos para la evaluación y fiscalización de actividades que puedan afectar los objetivos de conservación, en coordinación con las entidades competentes.

La propuesta también contempla promover acciones de saneamiento físico-legal y estrategias institucionales destinadas a reducir la minería ilegal, la tala ilegal y otros usos incompatibles con las áreas de conservación.

Más capacidad para vigilar los territorios

Para hacer frente a estas amenazas, la Declaración reconoce que las ACR necesitan fortalecer su capacidad operativa. Por ello, se acordó priorizar progresivamente personal, equipamiento, logística y tecnologías para las labores de vigilancia, monitoreo, control y conservación. Los Gobiernos Regionales también plantean reducir los efectos de la rotación de funcionarios y garantizar la continuidad de jefaturas, equipos técnicos y capacidades acumuladas, de manera que los cambios de administración no interrumpan los procesos de gestión y vigilancia.

A ello se suma el fortalecimiento de los comités de gestión y otros espacios multiactor, con participación de comunidades, organizaciones territoriales y otros actores vinculados a las ACR. También se propone fortalecer y actualizar el SIRAC y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la gestión de estos espacios.

Buscan asegurar recursos para la conservación

Otro de los acuerdos plantea modificar los mecanismos de asignación presupuestal para habilitar y asegurar recursos provenientes del canon para la conservación y manejo de las ACR, como una fuente que contribuya a su sostenibilidad.

Asimismo, cada área deberá identificar progresivamente sus brechas financieras y costos esenciales, con el objetivo de incorporarlos en la programación multianual y articular recursos del presupuesto regional, inversión pública, cooperación, Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) y otras fuentes compatibles.

Conservación como parte de la planificación territorial

La Declaración de Cusco plantea además fortalecer los Sistemas Regionales de Conservación como plataformas permanentes de coordinación y planificación, articulando las ACR con otras modalidades de conservación y con las prioridades de desarrollo territorial.

Los Gobiernos Regionales acordaron promover evaluaciones sistemáticas de la biodiversidad y establecer líneas base para orientar decisiones de conservación, restauración, vigilancia e inversión. También se busca incorporar criterios de biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgo y conectividad en los instrumentos de planificación territorial y en las carteras de inversión.

Los acuerdos forman parte de una agenda de seguimiento de la Red Nacional de ACR, cuyos avances deberán ser revisados periódicamente y reportados en los espacios nacionales de coordinación y en el próximo Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional.

La Declaración reafirma que el desafío no es únicamente crear nuevas áreas de conservación, sino garantizar que cuenten con instituciones, capacidades, vigilancia, participación y financiamiento suficientes para enfrentar las amenazas y asegurar su conservación efectiva y permanente.

Ucayali será sede del próximo Congreso Nacional de ACR

Los acuerdos alcanzados en Cusco tendrán continuidad en Ucayali, región que será sede del IV Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional en 2027. El próximo encuentro permitirá evaluar los avances de la agenda acordada en Cusco y continuar el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Regionales para fortalecer la gestión de estos territorios, especialmente frente a las amenazas que afectan su conservación.

La elección de Ucayali como próxima sede refuerza el carácter descentralizado de este espacio nacional y permitirá que la agenda de conservación regional continúe desarrollándose desde una de las regiones amazónicas del país.