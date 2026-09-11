Gobiernos regionales plantean una ofensiva contra la minería ilegal en áreas de conservación.
Gobiernos regionales plantean una ofensiva contra la minería ilegal en áreas de conservación.
Por Redacción EC

Los Gobiernos Regionales plantean fortalecer la respuesta frente al avance de la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que amenazan las Áreas de Conservación Regional (ACR), mediante una estrategia que combine prevención, tecnología, vigilancia y fiscalización.

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