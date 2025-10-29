Las autoridades ejecutaron un megaoperativo de verificación migratoria a extranjeros en bares y centros nocturnos en Lima Norte, en el contexto del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó el control de identidad de los extranjeros intervenidos, mientras que los inspectores de Migraciones se encargaron de fiscalizar su situación migratoria.

Migraciones desplegó a 60 inspectores de fiscalización y al Migramóvil, unidad dotada con tecnología y equipamiento moderno para realizar los controles pertinentes, a la zona conocida como ‘La 50’, en el distrito de Independencia. Así, se verificó el estatus migratorio de 200 extranjeros, que fueron intervenidos por la Policía.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Estas acciones realizadas por Migraciones se ejecutaron dentro del contexto del decreto supremo emitido por el Gobierno, que tiene como finalidad luchar contra la criminalidad organizada. Dicha zona de Independencia fue elegida por acciones de inteligencia de la Policía, ya que se ejercen actividades ilícitas.

En las acciones participaron el superintendente de Migraciones, Armando García; y el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola.

“Se verificó si estas personas extranjeras puedan tener algún tipo de antecedente, requisitoria que puedan representar un riesgo, una amenaza para la seguridad ciudadana”, expresó superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga.