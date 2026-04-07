Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

INEI visitará más de 1300 viviendas en Tacna para recolectar información que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.
INEI visitará más de 1300 viviendas en Tacna para recolectar información que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.
Por

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 328 viviendas en la región Tacna como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), con el objetivo de recoger información actualizada sobre el acceso a servicios básicos (electricidad, agua y desagüe), telecomunicaciones y conocimiento en prevención de enfermedades como el dengue, la araña casera y la rabia canina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.