El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 328 viviendas en la región Tacna como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), con el objetivo de recoger información actualizada sobre el acceso a servicios básicos (electricidad, agua y desagüe), telecomunicaciones y conocimiento en prevención de enfermedades como el dengue, la araña casera y la rabia canina.

LEE AQUÍ: Policía Nacional: las causas de la poca confianza ciudadana en la PNP y las posibles medidas para revertir esa situación

Para supervisar el normal desarrollo de esta encuesta, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a este departamento del sur y verificó algunas de las visitas realizadas por los encuestadores en las viviendas que son parte de la muestra, recordando que va dirigida a todas las personas que residen habitualmente en el hogar.

“Esta es una de las encuestas que realiza el INEI en todo el país, todos los meses, que nos ayudan a tener indicadores actualizados que permitan orientar las decisiones de los sectores involucrados, y así contribuir con las políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos”, apuntó.

Diferente información que se recolecta gracias a esta encuesta

El Dr. Morán Flores precisó que los datos que recolecta la ENAPRES están referidos al saneamiento urbano y rural, identidad, electrificación, servicios registrales, salud, seguridad ciudadana, servicios de telecomunicación, protección al consumidor, acceso de las familias a las viviendas, atención de emergencias médicas, entre otros.

Cabe recordar que la ENAPRES es la principal fuente de información para el seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del país. Los resultados se publican semestral y anualmente, de forma agregada y sin identificar a las personas o viviendas. Esta investigación se realiza de manera continua desde el año 2010, de enero a diciembre.

La encuesta se realiza con una muestra de 59 968 viviendas a nivel nacional, mientras en Tacna serán 1 328 ubicadas en zonas urbanas y rurales, seleccionadas de forma aleatoria. De este total, 672 viviendas corresponden a la ciudad de Tacna, capital del departamento, las cuales serán visitadas durante el año 2026.

Personal técnico debidamente identificado

Los equipos de trabajo que realizan el trabajo de campo están conformados por el coordinador departamental, supervisores locales y encuestadores encargados de visitar las viviendas.

Todo el personal del INEI está plenamente identificado con chaleco, gorra, fotocheck y una carta de presentación con código QR que permite verificar su identidad a través de la página web https://m.inei.gob.pe/identificar_encuestadores/.

La ENAPRES es una herramienta clave para comprender la realidad nacional y generar información que contribuye a la evaluación de políticas públicas, un claro ejemplo de que el INEI produce información estadística permanente y confiable, más allá de la realización de censos.