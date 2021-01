El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, admitió que el Perú sí se encuentra en una segunda ola de casos positivos de coronavirus (COVID-19), como lo ha señalado este mes la titular del sector Salud, Pilar Mazzetti.

En diálogo con el diario La República, el titular del MEF señaló que cometió un error cuando, en el mes de octubre, dijo en Gestión que en el Perú no habría una segunda ola de la enfermedad debido a que un porcentaje mayoritaria de la ciudadanía ya había contraído la enfermedad.

“Fue un artículo de octubre. Evidentemente tengo que corregirme, tendría que estar ciego para no hacerlo. En ese momento, la epidemia estaba básicamente controlada. Todo estaba muy bien hasta que vino el virus inglés, que al parecer tiene un factor básico mucho más grande, entonces”, sostuvo.

Con relación a si existen fricciones con Mazzetti Soler, Mendoza explicó que es normal que existan visiones diferentes sobre qué medidas son las más pertinentes para cada momento de la pandemia, pero que las decisiones se toman tomando en cuenta las opiniones de todo el Consejo de Ministros.

“No creo que haya un país en el mundo donde no existan estos distintos puntos de vista de los ministros de Salud y los ministros de Economía. No hay manera de negar que hay un dilema casi matemático entre salud y economía. Felizmente tenemos una primera ministra, un presidente, un Consejo de Ministros que dirimen en estas diferencias. La salud está en serios problemas, pero cuando uno recuerda los eventos del año pasado, en particular los del segundo trimestre, uno no entiende cómo un país pudo pasar por una crisis económica tan severa”, aseveró.

“En el peor momento de la crisis, el PBI se cayó en 30% en ese año, el empleo total en 40%, la inversión privada en 60%, la inversión pública en 70%, la población ocupada en casi 7 millones. Lo que sí les puedo asegurar es que el MEF se ha puesto a la orden del Ministerio de Salud en términos de facilitar lo que requiera”, agregó.

Al ser consultado por la posibilidad de un confinamiento total y el otorgamiento de un nuevo bono familiar, el ministro dijo que las medidas a tomar luego del 31 de enero están todavía en evaluación, pero el MEF está preparado para afrontar diferentes escenarios.

“En realidad, depende de los escenarios, y en el MEF, prevenido, precavido, estamos trabajando con todos los escenarios, desde el más terrible hasta el más moderado. La posibilidad de bonos universales implica un escenario como el de abril, mayo, junio del año pasado. Además, un escenario donde no sabíamos, no conocíamos, no teníamos lecciones aprendidas. Felizmente ahora, con lo que hemos aprendido, nos parece que en el escenario más probable vamos a actuar selectivamente. Y si en algún momento hay que activar bonos, esos bonos muy probablemente serán también selectivos. No está en nuestro panorama la probabilidad de una encerrona, de una cuarentena total”, dijo.

