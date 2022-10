Tienen una oportunidad de poder salvar de la leucemia a su hijo de 7 años y no la piensan desaprovechar. Becka y su esposo vienen buscando por todos los medios reunir los fondos necesarios para llevar a su pequeño a un hospital de Barcelona (España) y que siga un tratamiento mucho más efectivo del que sigue aquí en el Perú a fin de luchar contra este tipo de cáncer. El monto a recaudar es de aproximadamente 800 mil euros.

En diálogo con El Comercio, Becka, la madre del pequeño David, indicó que todo comenzó cuando su hijo aún era un bebe. “Al año y 8 meses fue diagnosticado con leucemia y desde ese momento llevó un tratamiento con quimioterapias por cerca de 3 años. En ese momento había vencido al cáncer, aunque los médicos nos dijeron que había probabilidad de que volviera más adelante”, contó.

Durante algunos años todo estuvo bien, David disfrutaba de su vida como un niño normal. Sin embargo, a los 7 años su vida volvió a cambiar. Presentó un cuadro de infección a la garganta, junto con nódulos inflamados y dolor muscular en las piernas. Entró a Emergencia del hospital Rebagliati. Pese a suministrarle morfina, esta no podía controlarle los dolores que sufría.

“Fue en ese momento que un doctor nos dijo que mi hijo tenía el 46% de la médula tomada por el cáncer. La leucemia había regresado y esta vez con mayor fuerza”, señaló Becka.

Tras vencer al cáncer cuando era un bebe, nuevamente le recrudeció a los 7 años. Desde entonces David permanece internado en el hospital Rebagliati.

Los médicos nos dijeron que si respondía bien a la quimioterapia, como antes, no había necesidad de un trasplante de médula. Es así que empezamos el tratamiento por un mes. Cuando a la mitad se le hizo un examen para ver cómo respondía, el cáncer había aumentado a 64%. Nos precisaron que el pronóstico para mi hijo no era bueno y que iban a intentar con una quimioterapia más fuerte.

“Los mismos hematólogos de Essalud me decían que me lo llevara porque quizá David no resista al tratamiento. Es así que empecé a investigar y encontré un tratamiento alternativo, nuevo, en un hospital de España, que se aplican en casos difíciles como el de David. Lo malo es que es sumamente caro. Antes habían convenios, pero acceder a ello se complica por la ineficacia de la ley de cáncer infantil”, comentó.

Hoy, Becka y su esposo tendrán una entrevista virtual con los hematólogos del hospital San Juan de Dios de Barcelona, a fin de detallar todo el proceso que ha llevado David en el Perú y demás información requerida por los médicos españoles. Al finalizar les brindarán una proforma detallando cuánto costaría el tratamiento.

“La asistenta social nos ha dicho que lo más probable es que sea de 600 mil a 800 mil euros. Es una suma increíblemente fuerte. Estamos vendiendo nuestras cosas, haciendo rifas y todo lo posible para pode juntar el dinero. Ahora mismo vamos un porcentaje mínimo. Igual seguimos en la lucha, no nos podemos rendir, es mi hijo. Para salvar su vida haré lo que sea necesario”, expresó Becka.

Los padres de David piden también a las autoridades de salud interceder de alguna manera para que les entreguen pronto los documentos que necesitan ser enviados al hospital San Juan de Dios de Barcelona.

A la lucha para recaudar el elevado monto, se suma la dificultad para reunir todos los documentos que le solicita el hospital de Barcelona, como la historia clínica, el informe médico, entre otros.

“Hemos enviado lo pocos papeles que teníamos, pero aún nos falta. Hemos pedido al hospital la historia clínica y el informe médico de mi hijo, pero recién en 30 días hábiles nos los darán. Venimos esperando ya dos semanas. Encima uno tiene que pagar para que nos los den, el sistema de salud existente no te ayuda en nada”, lamentó.

Pese a todos estos obstáculos, Becka y su esposo no pierden las esperanzas de poder llevar a David a España. Ella agradece a todas las personas, familiares y amigos que vienen otorgando su apoyo. Sin embargo, para poder llegar a la suma deseada es necesario que se sumen empresas e instituciones de cualquier sector y que puedan brindar un aporte significativo.

En caso tengas la posibilidad de ayudar al pequeño David, puedes efectuar un depósito en las cuentas YAPE, PLIN y LUKITA al 952952475, o contactar al número de Becka, el 952 952 465.