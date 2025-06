Por su parte, a través de un comunicado, Larcomar rechazó la medida tomada por la comuna miraflorina. Sostuvo que se trata de un cierre arbitrario, que los permisos fueron revocados de forma irregular y que es mentira que existe algún tipo de riesgo para las personas que acudan al establecimiento.

Evidencias presentadas por municipio

El Comercio pudo conocer las principales deficiencias detectadas por la Municipalidad de Miraflores. Todas ellas, según indicó la comuna, referidas a las condiciones de la infraestructura de las áreas comunes: grietas en zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas, inadecuada implementación de medidas de seguridad, entre otras.

“Tras concluir la visita de inspección de seguridad en edificaciones, la autoridad miraflorina decidió clausurar de forma temporal este centro comercial por presentar observaciones que podrían poner en riesgo la integridad física de los vecinos y turistas nacionales y extranjeros”, dijo el municipio.

Según la comuna, se hallaron grietas en zonas de tránsito de visitantes e instalaciones eléctricas expuestas. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

En tanto, Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización, detalló en entrevista exclusiva a El Comercio las razones del cierre y las fallas que se habrían encontrado durante el proceso de inspección. Primero, indicó que estas labores se han realizado en tres momentos: febrero de este año, el 2 de junio, y los días domingo y lunes último. Entre las nuevas observaciones halladas están unas grietas en los bordes del mirador y en las vigas que sostienen esta estructura (entre las tiendas H&M y El Bar de Lima).

“Esto amerita un análisis estructural mucho más profundo, pues también al sobrevolar drones por todo el acantilado hemos notado la presencia de un socavamiento por debajo de la estructura de Larcomar. En otras palabras, huecos donde antes no había, muchos de ellos ubicados a la altura de la terraza de ‘Mangos’, que ha sido inutilizada justamente en virtud de ello y de un estudio que el mismo Larcomar presentó“, comentó el funcionario.

Las grietas halladas pondrían en riesgo a los visitantes del centro comercial, según dijo el municipio. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Azabache añadió que también se ha detectado deficiencias en las rutas de evacuación del sótano 3, que comunica con el área del cine y donde hay presencia de restaurantes. Precisó que las paredes no están compartimentadas y están hechas en algunos tramos de melamine, en vez de material noble. Este último, en caso de incendio, ayudaría a que la gente pueda evacuar sin temor a quemarse o a sufrir algún daño.

“No tienen rociadores, no tienen señalización para su evacuación y esto es sensible para nosotros porque en el año 2016 lamentamos un incendio que tuvo malas consecuencias. Además, en la zona de los estacionamientos tenemos equipos grandes como condensadores y otros que no están conectados a pozo a tierra. Ahí circula mucha gente que guarda sus vehículos y pueden sufrir una descarga eléctrica”, explicó.

En la zona de los estacionamientos también se hallaron fallas: equipos como condensadores y otros no conectados a pozo a tierra, así como grietas. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

En virtud de esto, Azabache dijo que se procedió a revocar el certificado de defensa civil o certificado ITSE de áreas comunes, con lo cual el centro comercial deja de operar temporalmente. Agregó que la empresa deberá presentar una nueva solicitud para el certificado ITSE, el cual será entregado previa inspección para comprobar que se hayan subsanado las observaciones.

A propósito de este tema, el Ing. Héctor Espinoza Ccente, de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, dijo a El Comercio que el acantilado de la Costa Verde, dentro de su matriz, contiene arena y arcilla, por lo que se vio desestabilizado ante el sismo del último domingo. El movimiento ocasionó fisuras y el desprendimiento de tierra y piedras. Por ello, consideró apropiado inspeccionar las edificaciones situadas encima del acantilado, tales como Larcomar.

“La Costa Verde está protegida por geomallas, las cuales se deterioran por la humedad. Por ello, su mantenimiento tiene que ser constante. Con un sismo de grado 8 u 9 colapsaría todo“, sostuvo.

Larcomar acusa arbitrariedad y descarta supuestos riesgos

Directo y sin rodeos, Parque Arauco, dueño del centro comercial Larcomar, aseveró que la Municipalidad de Miraflores “ha cerrado arbitrariamente el centro comercial" y que las razones dadas en su comunicado "no se ajustan a la realidad“. Asimismo, dejó entrever que esta medida guarda relación con una serie de acciones en contra del bienestar de los vecinos y en perjuicio de los negocios en el distrito.

”Esto evidencia un reiterado accionar contra el bienestar y la tranquilidad de vecinos y la seguridad de las inversiones. Afecta a miles de visitantes y turistas que concurren diariamente a Larcomar, así como a los comercios y sus trabajadores. Larcomar es y ha sido un lugar que ofrece seguridad y garantía a sus visitantes, manteniendo todos los protocolos y estándares normativos“, expresó en un comunicado al que este diario tuvo acceso.

Empresa deberá presentar una nueva solicitud para el certificado ITSE, el cual será entregado previa inspección para comprobar que se hayan subsanado las observaciones. (Foto: César Bueno)

La empresa sostiene que el cierre del establecimiento no se debe a temas de seguridad ni a riesgos estructurales, sino a los permisos revocados de forma irregular por la comuna. Detalló que tras el sismo de magnitud 6,1 ocurrido el último domingo, dos ingenieros expertos en suelos y estructuras visitaron Larcomar a solicitud de este, a fin de validar la seguridad del recinto.

“No existe ningún riesgo estructural ni geotécnico que comprometa la seguridad del activo, sus visitantes u operadores, conforme lo han acreditado los ingenieros Carlos Casabonne y Eduardo Zegarra, cuyos informes fueron enviados a la municipalidad el lunes. Tanto es así que en las inspecciones a cargo de la municipalidad validaron la seguridad del activo sin dejar observaciones al respecto", resaltó.

Al respecto, la municipalidad de Miraflores dijo a El Comercio que las grietas halladas requieren de un análisis mayor, y “no el análisis presentado por el estudio de Carlos Casabonne el día lunes a primeras horas de la mañana“, pues este hace referencia a un estudio del 2021, actualizado en el 2023, el cual sostiene que el recinto ”tiene la suficiente holgura para soportar un sismo como el de 6,1″. Agregó que lo ideal es que especialistas geotécnicos e ingenieros estructuralistas verifiquen in situ que esas gritas no representan un riesgo.

En 2023, el municipio de Miraflores ya había clausurado Larcomar por incumplir medidas de seguridad. En aquella ocasión el centro comercial también calificó de arbitrario el cierre. (Foto: César Bueno)

Dicho esto, Parque Arauco precisó que la noche del lunes, el municipio miraflorino notificó la revocatoria del certificado técnico de seguridad (ITSE) de Larcomar por considerar que no “mantiene su implementación para el tipo de actividad que desarrolla”, No obstante, aseguró que el centro comercial cuenta con todas las implementaciones legales para desarrollar sus actividades.

Agregó que tras esta revocatoria, Larcomar realizó reiterados intentos para presentar un nuevo ITSE de forma presencial, sin embargo, acusó al municipio de realizar un sinnúmero de esfuerzos para bloquear su ingreso. Por este motivo, dijo, el nuevo ITSE se ingresó de forma virtual y se encuentra en proceso de revisión.

“Invocamos a las autoridades municipales a una revisión de la documentación presentada por el centro comercial que acredita la seguridad del activo y así se permita su próxima apertura“, puntualizó.

Municipio ya cerró otras veces Larcomar

En enero del 2023, el municipio de Miraflores clausuró el centro comercial Larcomar, según indicaron, por incumplir medidas de seguridad que ponían en riesgo la vida de los visitantes. Se reportó que el equipo de Defensa Civil de la gestión del alcalde Carlos Canales halló deficiencias de seguridad como la falta de luces de emergencia, señalización de rutas de evacuación e inexistencia de accesos de salida. También indicaron que el ‘mall’ carece de un sistema de detección de humo centralizado.

La comuna miraflorina agregó que encontraron deficiencias en el multicines Cinépolis, al interior de Larcomar, que había abierto sus puertas un par de semanas antes. Ante esto, Américo Gonzales, gerente general de Cinépolis se mostró bastante indignado y aseguró que se trató de una acción arbitraria por parte de la gestión municipal de Miraflores.

Incendio en Larcomar del 2016 dejó 4 muertos y varios heridos. (Foto: César Pereyra Ravello / Facebook)

El ejecutivo sostuvo que la cadena mexicana contaba con todas las garantías de seguridad, con rutas de evacuación claras, desde los planos, paneles contra incendios, aspersores en cada ambiente. Y que la cadena se rige también bajo estándares internacionales, además de la normativa local. “Decir que no contamos con todo ello es falso”, expresó en aquel momento.

Cabe mencionar que el 16 de noviembre del 2016, la sala 11 del cine UVK de Larcomar se preparaba para una función especial cuando un incendio se desató. El fuego se originó en un espacio repleto de material inflamable, causando la muerte de cuatro trabajadores de la cadena de cines.

El incendio, que tardó seis horas en extinguirse, fue provocado por un cortocircuito, de acuerdo a peritajes forenses. El lugar tampoco contaba con rociadores ni funcionaron a tiempo los detectores de humo.

Otros puntos bajo la lupa

Además de Larcomar, el municipio miraflorino comunicó que viene realizando una serie de acciones para verificar las condiciones de seguridad en otros espacios públicos del distrito, entre ellos la Huaca Pucllana, el café Buenavista, los locales del Beso Francés, las playas de estacionamiento e incluso los locales ediles.

"Respecto a la Huaca Pucllana estamos concluyendo el día de hoy (martes) y en los próximos días vamos a tener más información. Por lo menos ya hemos cubierto el Café Buena Vista, que está también sobre el acantilado en el Parque Grau, y los dos Besos Francés que están a ambos lados del Parque de Villena. Luego veremos todas las concesiones que son los estacionamientos en el Parque Kennedy y en el Óvalo Gutiérrez“, informó Azabache a este Diario.