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Madres donan su riñón para que médicos de EsSalud salven la vida de sus hijos.
Madres donan su riñón para que médicos de EsSalud salven la vida de sus hijos.
/ Roberto Matta
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Dos madres peruanas donaron uno de sus riñones para salvar la vida de sus hijos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. Ellas, provenientes de Piura y Arequipa, simbolizan el sacrificio materno y los casos evidencian los avances médicos en cuanto al trasplante renal pediátrico en el país.

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