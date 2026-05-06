Madres donan su riñón para que médicos de EsSalud salven la vida de sus hijos.

Dos madres peruanas donaron uno de sus riñones para salvar la vida de sus hijos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. Ellas, provenientes de Piura y Arequipa, simbolizan el sacrificio materno y los casos evidencian los avances médicos en cuanto al trasplante renal pediátrico en el país.

Los pacientes enfrentaban diagnósticos distintos, pero igual de críticos. Padecían insuficiencia renal por causas diferentes: Frank Anthony (17) había desarrollado una glomerulopatía, una de las afecciones más comunes que dañan los filtros del riñón.

En tanto, Cádiz Eliette (5) presentaba una causa genética con malformaciones que afectaron su hígado y riñón. Sus historias convergen en un mismo punto: la decisión de sus respectivas madres de convertirse en donantes.

“Una madre hace lo que sea para que su hijo viva sano”, asegura Mónica Arévalo, quien viajó desde Piura, tras ver cómo la salud de su hijo se deterioraba rápidamente. Diagnosticado con insuficiencia renal en estadio 5, a la edad de 15 años, Frank dependía de hemodiálisis mientras su familia buscaba una alternativa definitiva.

Desde Arequipa con amor

Estefany, madre de la pequeña Cádiz, enfrentó una lucha aún más prolongada. Su hija fue diagnosticada con riñones poliquísticos a los cuatro meses de edad. Ello la obligó a asumir en casa un tratamiento de diálisis peritoneal nocturna durante años.

Finalmente, tras una evaluación médica que descartó la necesidad de un trasplante hepático inmediato, la madre donó su riñón en febrero de este año.

Compromiso de vida

El Dr. Wilder Pinto Atencio, jefe del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Almenara, destacó la complejidad de ambos procedimientos y el papel fundamental de ambas mamás. “No se trata solo de una intervención médica, sino de una decisión que implica vencer el miedo y sostener años de tratamiento previo. Estas mujeres representan el nivel más alto de compromiso con la vida de sus hijos”, señaló.

El especialista explicó que los casos de Frank y Cádiz reflejan las dos principales causas de enfermedad renal en menores en el Perú: las glomerulopatías y las patologías de origen genético. En el caso de la pequeña paciente, incluso se evaluó un trasplante combinado de hígado y riñón, debido a su condición multiorgánica, pero se determinó que su hígado aún mantiene una función adecuada.

Tras las cirugías, ambos pacientes continúan bajo estricta supervisión médica, con controles semanales y tratamiento inmunosupresor, para asegurar la adaptación de los órganos trasplantados.

En el marco del Día de la Madre, EsSalud destaca estas dos historias de admiración como un ejemplo de cómo la donación de órganos, sumada a la capacidad médica, puede cambiar el curso de una vida.