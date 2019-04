EstamosHartas | Marissa Chiappe: “Yo he querido contar mi historia, mi testimonio”

Por medio de las redes sociales, la periodista Marissa Chiappe reveló los momentos de maltrato físico y psicológico que vivió cuando mantuvo una relación con su ex pareja.



En comunicación con El Comercio, Chiappe indicó que se trató de una experiencia sanadora, como sacarse un peso de encima que por años cargó en silencio. “No he hecho ninguna denuncia, yo he querido contar mi historia, mi testimonio", enfatizó, tras aclarar que no ha mencionado el nombre de la persona a la que se refiere, con quien no mantiene contacto.

► Trata de personas: el engaño y la crueldad con un niño de 12 años

► Dictan 9 meses de prisión preventiva para asesino confeso de mujer hallada en cueva



“No es mi intención hacer ninguna denuncia. Mi intención ha sido contar mi historia porque ha sido algo muy duro; y ver que la otra persona involucrada se proclama defensor de las mujeres, para mí eso era como que me volvieran a atropellar”.



Reiteró que no interpondrá ninguna denuncia judicial. Considera que, aunque los hechos son reales, no tendría cómo probarlos. Sin embargo, su experiencia puede servir para que otras mujeres se atrevan a denunciar. “Siento que mi experiencia puede servir a otras personas que pasan por algo similar”, concluye.

En su narración por Twitter, la periodista detalló algunas situaciones violentas que vivió en el pasado. "Muchas veces los abusadores se presentan así: primero, buscan personas en estado vulnerable y practican el 'love bombing' (hacen creer que todo es perfecto y rápidamente quieren avanzar en la relación) así bajas tus defensas", escribió.

Narró algunas presuntas agresiones cometidas por su ex pareja, aunque no mencionó el nombre. Según su versión, la relación se volvió tóxica hasta el punto de llevarla "a un estado emocional muy frágil". Participó en terapias e intentó alejarse.

“Cómo vas a manejar bien si eres mujer”; “tú que sabes, si eres una mujer vana y eso no es un insulto es tu realidad”; “cómo voy a comer esta porquería que has preparado”; “pobre tu hijo tenerte como madre”, son algunas de las frases expresadas por Chiappe. "Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza", dijo sobre las agresiones físicas.

- "Hemos tenido una relación tóxica" -

Dos días después de la publicación de Chiappe y de ser mencionado en diversos comentarios en redes sociales, el periodista Luis Davelouis respondió a la acusación reconociendo haber mantenido una "relación tóxica" con su ex pareja.

“De hecho le pido perdón porque leyendo sus tuits, en los que honestamente no me reconozco, veo que la pasó pésimo. Hemos tenido una relación tóxica”, dijo el comentarista político en radio Exitosa. Además, reconoció que ha tenido un problema de alcohol, y que su comportamiento fue autodestructivo.

Sin embargo, negó algunas versiones de la periodista. “Yo no estoy acá por intentar reivindicar mi nombre porque eso ya es imposible de hacer (…); no soy un agresor, nunca le pegué, nunca la insulté”, agregó en su versión de los hechos.