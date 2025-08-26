La Municipalidad de Miraflores inició las obras para instalar una caseta de serenazgo en medio del parque Leoncio Prado, pese a las protestas de los vecinos, que sostienen que se trata de una zona intangible.

Según informó ‘América Noticias’, en medio de un fuerte cordón de seguridad por parte de miembros del serenazgo, se acordonó la zona y se colocaron rejas para iniciar las obras de instalación.

La municipalidad de ese distrito argumenta que la planificación de construcción de módulos de seguridad en diferentes zonas obedece a que se han identificado puntos de incidencia delictiva.

Asimismo, arguye que la construcción de estas casetas se había trabajado con dos años de anticipación con las juntas vecinales y que tendrán 40 metros cuadrados, previa excavación en el parque.

Hasta la zona en conflicto llegaron más de 70 serenos motorizados y a pie, pese a que los vecinos rechazan la intervención en una de las áreas verdes más emblemáticas de Miraflores.

Cabe indicar que el último lunes se registró un enfrentamiento con la Policía Nacional (PNP). En tanto, especialistas en derecho municipal advierten posibles vulneraciones normativas y malas prácticas de gestión urbana.

Los residentes aseguran que recolectaron firmas en rechazo al inicio de la obra y remitieron cartas formales proponiendo alternativas de ubicación, sin recibir respuesta oficial.

“Hace meses estamos tratando de dialogar con la Municipalidad que no contesta cartas y se niega a darnos la cara. [...] Este parque siempre ha sido un lugar de convivencia, nosotros conocemos a nuestros serenos. El alcalde está rompiendo la comunidad de Miraflores”, señalaron los opositores a la obra.