MTC acerca la Televisión Digital Terrestre a la población de Trujillo con activaciones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realiza en la ciudad de Trujillo tres jornadas de sensibilización con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos los beneficios de la Televisión Digital Terrestre (TDT), tecnología que ofrece señal gratuita con mayor calidad de imagen y sonido.

Las actividades se desarrollan el miércoles 27 y jueves 28 de agosto en el Mercado Mayorista, y concluirán el viernes 29 de agosto en la Plazuela El Recreo, en el marco del Plan Maestro para la Implementación de la TDT en el Territorio 2 (Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Arequipa y Cusco).

Durante estas jornadas, especialistas del MTC brindarán demostraciones prácticas y dinámicas para enseñar de manera sencilla cómo acceder a la señal digital. Los asistentes aprenderán a configurar sus televisores, conocerán los equipos necesarios para recibir la TDT y comprobarán la diferencia en calidad de imagen y sonido frente a la señal analógica.

Con esta iniciativa, el MTC busca que cada vez más peruanos disfruten de una televisión gratuita, moderna y de mejor calidad, en el marco del proceso de transición hacia la televisión digital en el país.