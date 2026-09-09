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Resumen

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Entre 2017 y 2024, en Perú se han reportado unos 14.24 millones de celualres robados. (Foto: Andina/composición)
Entre 2017 y 2024, en Perú se han reportado unos 14.24 millones de celualres robados. (Foto: Andina/composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

En los últimos años, la delincuencia organizada ha crecido de forma exponencial aterrorizando la vida de millones de peruanos, principalmente delitos como la extorsión y el robo de celulares se han vuelto cotidianos. Ante esta realidad, se realizó el Taller de Telecomunicaciones y Seguridad Ciudadana, el cual reunió a un panel de expertos quienes expusieron que la tecnología es clave para el desarrollo de estos delitos.

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