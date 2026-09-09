En los últimos años, la delincuencia organizada ha crecido de forma exponencial aterrorizando la vida de millones de peruanos, principalmente delitos como la extorsión y el robo de celulares se han vuelto cotidianos. Ante esta realidad, se realizó el Taller de Telecomunicaciones y Seguridad Ciudadana, el cual reunió a un panel de expertos quienes expusieron que la tecnología es clave para el desarrollo de estos delitos.

El evento, impulsado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), reunió entre sus invitados a representantes del sector de las operadores de telecomunicaciones, de la política, como de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes reafirmaron que el trabajo conjunto entre todos los actores en cuanto a tecnología, inteligencia y acción coordinada es clave para elaborar medidas que demuestren mayor capacidad para reducir, efectivamente, este tipo de crímenes.

Las extorsiones, principalmente, se realizan utilizando teléfonos celulares de dudusa procedencia y hasta trabajando de forma conjunta con call centers ilegales.

Las ponencias estuvieron a cargo de Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología; Manuel Cipriano, experto en telecomunicaciones y derecho digital; Maryleana Méndez, secretaria general en ASIET; y Carlo de Santos La Serna, ex viceministro de comunicaciones y ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior (Mininter), los cuales convergieron en una idea fundamental: que el Estado debe poseer y controlar herramientas tecnológicas eficaces para combatir el crimen organizado.

Asimismo, los expertos coincidieron en que las empresas operadoras de telecomunicaciones deben comprometerse con la seguridad ciudadana al contar con capacidades tecnológicas, así como experiencia que complementará el trabajo de las autoridades. Por ello, propusieron la creación de una mesa de trabajo que identifique medidas eficaces para golpear los delitos que emplean, por ejemplo, teléfonos celulares, inclusive, desde los centros penitenciarios de nuestro país.

Esto con la finalidad de avanzar hacia estrategias integrales que evalúen de forma permanente aquellas acciones que generan resultados, todas estas siempre en conjunción entre el Estado y el sector privado pertinente.

Muchos de los mensajes o llamadas extorsivas tienen su origen de un centro penintenciario con acceso a tecnología para las telecomunicaciones. (Foto: José Luis Cárdenas) / JOSE LUIS CARDENAS

El aumento de la extorsión y robo de celulares en Perú

Durante el primer semestre de 2026, el Instituto de Criminología elaboró un informe que nos presentó datos reveladores: que en dicho periodo se reportan más de 12,600 denuncias por extorsión, en un rango de unas tres cada hora, 20 por ciento más que el anterior, mientras que entre 2017 y 2024, se reportó el robo de 14.24 millones de teléfonos celulares.

El mencionado informe recomienda, por ejemplo, complementar medidas de control y verificación ya existentes con intervenciones focalizadas en aquellos puntos de la cadena delictiva donde una acción coordinada puede generar mayor impacto . Todo ello, abarcando aspectos como las comunicaciones, las estructuras financieras, hasta los espacios donde se concentran estas actividades.

Por ello, identificaron que es crucial combatir el enmascaramiento del número de origen (spoonfig), identificar call centers ilegales, mejorar el bloqueo de IMEI, intervenir mercados informales de objetos robados y aplicar controles policiales estratégicos.