Llamadas spam. Foto: Indecopi.
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Por Redacción EC

La abogada Lucía Villarán, socia de Bullard Falla Ezcurra+, comentó sobre la reciente norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que asigna el prefijo 500 a las empresas que contacten, solo con la debida autorización, a sus clientes para ofrecer servicios o productos.

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