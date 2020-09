El cantante ‘Toño Centella' fue intervenido hoy en la madrugada por la policía. Fue descubierto participando de una fiesta clandestina en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Este lamentable hecho forma parte de una cadena de sucesos que ha protagonizado el artista últimamente.

Antonio Domínguez Vásquez, nombre real de ‘Toño Centella’, ha sido golpeado directamente por el COVID-19. A mediados de agosto, perdió a su madre, de 80 años de edad. Ella había contraído el coronavirus y falleció mientras era ingresada a un hospital.

“La verdad es que mi mamá estaba bien, le dimos medicamentos y hoy amaneció mal. La llevaron al hospital y falleció en la puerta del hospital”, expresó aquel día el cantante en un programa de TV América Hoy.

La entrevista con el programa había sido pactada para que ‘Centella’ informara sobre el estado de salud de su progenitora, al haber contraído el virus. Sin embargo, solo momentos antes de empezar con el enlace, se enteró sobre el deceso. Así, el programa empezó dando la mala nueva y con él confirmándola.

Un día antes, el cantante reveló la enfermedad de su madre, a quien no veía hacía un mes, y contó que siempre estaba pendiente de ella porque era una persona vulnerable.

“Mamita Teresita, por qué me dejaste, madre. Sin ti mi vida no vale nada. Te amo”, posteó tras la muerte de su progenitora, según informó RPP.

El local donde fueron intervenidas las 47 personas, incluido el cantante, fue clausurado. (Foto: Cesar Grados / @photo.gec)

Otro golpe vino una semana después: ‘Centella’ es diagnosticado con coronavirus. Tras el deceso de su madre, parte de la familia se realizó la prueba de descarte, y el resultado arrojó positivo para COVID-19 para dos de sus hermanos, su hija y él mismo.

“Estoy haciendo mi cuarentena en mi casa. El día que se murió mi mamá nos hicieron la prueba rápida a mi familia y a mí. Dos de mis hermanos y mi hija salieron positivos, pero mis otros dos hijos y yo salimos negativo; sin embargo, me dijeron que tenía la posibilidad de contagiarme y me hicieron la prueba molecular. El martes me dieron los resultados y salí positivo”, dijo al diario Trome.

Finalmente, hoy, el cantante vuelve a ser noticia ya no como víctima de la pandemia, sino como transgresor de las normas impuestas por el Gobierno para evitar los contagios. Las noticias dan cuenta que en un trabajo en conjunto, policías y serenos intervinieron un local de reciclaje donde -según la policía- cantaba ‘Toño Centella’, en Ventanilla. Junto a él, 46 personas fueron detenidas y llevadas a la comisaría del distrito.

El comisario de Ventanilla, el comandante PNP César Rojas, reveló que entre los asistentes al evento había una menor de edad y una mujer embarazada.

También señaló que al ser interrogado, ‘Centella’ afirma haber asistido al local tras haber sido invitado. No obstante, el comisario agregó que existen imágenes del artista ofreciendo lo que sería un concierto.

¿Y qué pasó con la enfermedad del COVID-19 que padecía? De acuerdo con el comandante PNP Rojas, el cantante mostró un certificado en el que se acredita que ha superado la enfermedad y que por ello no se le denunciaría por la supuesta comisión del delito de exposición de personas al peligro, debido a que no está en la etapa de contagio.

No es la primera vez que el artista es vinculado con el quebrantamiento de las normas para frenar el avance del COVID-19. Días antes de que falleciera su madre, también se informó que habría participado de un evento sobre la base de un video que él mismo difundió. No obstante, él lo negó y dijo que “eso [el video] es de hace tiempo”.

Es importante recordar que se ha ampliado el estado de emergencia y que las reuniones sociales continúan prohibidas en el país, y que según los expertos, todavía está en debate el tiempo que duran los anticuerpos en el organismo de las personas que han superado la enfermedad.

“En algunos estudios se ha encontrado que después de tres meses los anticuerpos comienzan a disminuir en la sangre de las personas, no sabemos el significado de esto, y cuántas personas pueden volver a estar en riesgo”, refirió a inicios de este mes el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

