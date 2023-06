Una camioneta del Serenazgo de Surco chocó a toda velocidad contra dos vehículos estacionados frente a una casa en la avenida Vista Alegre. El accidente ocurrió hoy, viernes 16 de junio, en horas de la madrugada.

Las cámaras de seguridad de la cuadra grabaron la violenta colisión. Alberto Marcial, dueño de los autos, señaló que también el frontis de su domicilio y dos árboles resultaron dañados.

“Primero se va al separador central que está a 80 metros de mi domicilio, sube y se lleva un árbol. Luego avanza 50 metros y choca contra mis dos vehículos. Ha roto puerta y un pedazo de la reja”, dijo.

Indicó que al salir de su casa trató de ayudar al chofer, pero este no podría hablar.

“No sé si estaba somnoliento. Estaba con un agente que era su supervisor. Los dos bajaron no me respondieron, no me hablaron y vino otra brigada que sí me hablaron”, sostuvo.

Marcial reclama que la Municipalidad de Surco no se está haciendo cargo pues tuvo que llevar sus autos a la comisaría de Mateo Pumacahua y ahora al peritaje en Santa Anita. Agregó que los vehículos son la herramienta de trabajo familiar, pues lo dan en alquiler para servicio de taxi.

MIRA AQUÍ | ATU recupera carriles exclusivos para el Corredor Morado en San Juan de Lurigancho

“Ha quedado uno con daños fatales, inservible, el otro creo que sí se puede reparar (...) estoy tratando de una manera de conciliar porque aún no se ha pronunciado oficialmente. Menos mal no ha habido nadie más”, puntualizó.