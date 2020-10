Conforme a los criterios de Saber más

Obtener una licencia de conducir en el Perú es tan fácil como sacar DNI. El problema es que la primera nos permite conducir un vehículo de dos toneladas que, en manos inexpertas, es como un arma. En nuestro país, según el INEI, muere un promedio de 2.800 personas al año en siniestros viales –la capacidad de diez aviones Boeing 747– pero aun así el permiso para manejar es uno de los trámites más flexibles que existen.

Según el propio reglamento del Ministerio de Transportes (MTC), un postulante tiene infinitas oportunidades para dar el examen de manejo. Si desaprueba tres veces, puede pagar un derecho en el Banco de la Nación para recibir otras tres chances, de manera indefinida, sin que alguien advierta algún problema emocional o de aptitud del postulante. Es decir, al final uno siempre terminará aprobando en el corto plazo. En algunos países de Europa y en Estados Unidos, si el candidato no aprueba las tres primeras veces, está obligado a recibir un curso y no podrá volver a dar el examen durante 6 meses.

“El gobierno peruano siempre ha considerado que tener brevete es un derecho. Por eso la valla es muy baja, es muy simple. Lo cierto es que el brevete no es un derecho, sino un privilegio”, dice Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos. El MTC emite un brevete para automóvil en 48 horas, a diferencia de países como Canadá, donde obtenerlo puede tardar hasta dos años. Eso podría explicar por qué en nuestras calles hay tantos conductores que manejan sin conocer las reglas de tránsito e incluso de manera agresiva. Como actualmente el examen de manejo es en circuitos cerrados, cuyos mapas son sencillos de memorizar (están en Internet) obtener un brevete es sencillo.

Además, alrededor del Touring operan negocios conocidos como ‘miradores’ de Conchán, edificios a medio construir, utilizados para permitir que amigos o familiares ‘soplen’ a los postulantes mientras dan el examen, gracias a la altura que les permite ver el circuito desde arriba. También se han identificado casos de postulantes que utilizan a escondidas algún sistema de comunicación para seguir instrucciones. En noviembre, del 2018, la campaña #NoTePases también demostró que hasta una persona con miopía severa puede obtener brevete sin restricciones y de manera regular con el documental “Brevete para un Ciego”.

Primeros cambios

Una de las etapas del examen para brevete que más críticas ha recibido en los últimos años ha sido la evaluación de manejo que se realiza en circuitos cerrados, fáciles de memorizar. Esto dejará de ser así desde el 4 de enero del 2021, cuando los postulantes también deberán dar una segunda etapa del examen de manejo en la vía pública, con el fin de que se evalúe el comportamiento del conductor en un entorno más auténtico, informó el MTC.

Esto ocurría así en todo el Perú hasta 1994, según dijo a El Comercio Florentino Estrada, representante de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial del MTC. “A partir de ese año, debido a la cantidad de accidentes causados por los postulantes sin experiencia, comenzaron a hacerse en circuitos cerrados”, recuerda Estrada. Ahora, para evitar el riesgo de choques o atropellos causados por los candidatos en la calle, el MTC ha establecido que se realizarán en vehículos con sistema de doble comando (pedales dobles para el instructor).

Carlos Perochena, director del Touring, advierte que, a solo tres meses de comenzar, hay criterios aún no definidos vinculados a la seguridad vial –para no exponer a los postulantes sin experiencia a un eventual siniestro– y a los protocolos de bio-seguridad, para no arriesgarlos a un contagio. “Aún no hay coordinaciones con municipios sobre qué distritos y qué zonas específicas (en todo el país) reúnen las características que el MTC ordena que tengan los circuitos en la vía pública”, dice Perochena. “Probablemente esos municipios no van a poder asumir ese coste de pintar las calles, señalar vías y poner semáforos que falten”, sostiene. Tampoco está concretada la lista de empresas que puedan invertir en sistemas doble comando en los vehículos.

Alfonso Flores cree que esta sí será la forma correcta de evaluar al postulante, como ocurre en Estados Unidos e Inglaterra. “El desafío será darle una buena capacitación psicológica a los instructores que acompañarán al postulante y el evitar a toda costa posibles pagos irregulares. Es una propuesta que hizo Transitemos hace muchos años y que recién se implementa. En nuestra propuesta, incluimos incluso la utilización de simuladores para los casos de brevete de mayor categoría (camión o bus grande) que es más difícil hacer en la calle”, dice.

Perochena, del Touring, también advierte que deberá haber un seguro contra accidentes para el postulante y evaluador. “Costaría más el examen. Hay que conversar con la aseguradoras para que creen un producto, un seguro para un auto manejado por una persona sin brevete”, dice.

Touring vs. Ciudad

Actualmente el perfil del circuito del Touring (primera parte de la prueba) consiste en seis curvas, un óvalo, zona de estacionamientos paralelos, semáforos, señales verticales y líneas peatonales. Es un circuito que no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Actualmente, los postulantes suelen practicar en los circuitos alternos que están alrededor de Conchán, lo que hace más predecible el examen al interior del Touring. La ventaja: es un ambiente seguro.

Se ha identificado casos de postulantes que, a través de tramitadores, utilizan a escondidas algún sistema de comunicación para seguir instrucciones y aprobar fácilmente (el postulante va solo en el auto). Frente al Touring también hay edificios utilizados como ‘miradores’ desde los cuales se les ‘sopla’ a los postulantes por teléfono.

El perfil de la ruta en la vía pública (segunda parte en la calle) será más flexible y auténtica. Para evitar siniestros viales causados por los postulantes en la calle, el MTC establece que las calles elegidas no deben ser congestionadas ni estar en zonas escolares o cercanas a establecimientos médicos. Debe realizarse de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El tiempo de evaluación será de 15 a 30 minutos. Las vías deberán contar como mínimo con curvas, líneas amarillas continuas y discontinuas; y líneas blancas continuas y discontinuas. Se aconseja que la vía tenga señales de control de tráfico y semáforos. El vehículo deberá tener un sistema de doble comando. El postulante irá acompañado por un instructor.

Es importante considerar que las calles en el Perú son impredecibles. Hay malos conductores, transporte público deficiente y una infraestructura defectuosa (baches como cráteres) que aparece en cualquier momento, poniendo en riesgo al postulante y a otras personas alrededor.