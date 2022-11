El pasado viernes, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), inauguró la avenida Fernando Belaunde Terry, conocida como Pasamayito, que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Esta vía era peligrosa al ser trocha y no contar con iluminación, pero utilizada por necesidad por los vecinos que transitaban de un lado a otro.

Ahora, los nueve kilómetros de la pista se encuentran asfaltados, con señalización e iluminación, lo que permite que el traslado interdistrital se realice en solo treinta minutos. Sin embargo, esta esperada obra trajo problemas para un grupo de vecinos.

Judith Villavicencio, vecina de la manzana C1 del asentamiento humano Buenaventura, de Collique (Comas), denunció que Emape reubicó los dos lotes que tiene su padre en una vía pública: la calle Carolina.

Vecinos denuncian que la Municipalidad de Lima no cumplió con los acuerdo pactados durante la construcción de la vía. (Foto: Juan Guillermo Lara/El Comercio)

“Nosotros aceptamos la reubicación, pero pedimos que lo hagan en una zona libre de problemas, cosa que no sucedió. Emape no nos hace caso. Se comprometieron en darnos una solución, pero nos mintieron”, manifestó Villavicencio.

Los vecinos también señalaron que, debido a los trabajos de construcción de la vía, se eliminaron los accesos a las zonas altas del sector, donde se ubican al menos una decena de viviendas que ahora deben realizar rutas más largas para llegar a sus predios.

En respuesta a las denuncias, Emape dijo que sobre los dos predios se llegó a un acuerdo con el dueño, Amador Villavicencio, padre de Judith. Respecto a la supuesta calle, indican: “Allí no existe ningún plano registrado en la Municipalidad de Comas”.

Pendientes

Si bien la obra cumple el objetivo de permitir el traslado entre los usuarios entre los dos distritos, que ahorran casi dos horas de viaje en comparación con el tiempo que se pierde en horas punta a través de la avenida Túpac Amaru, durante un recorrido de este Diario se observó que aún falta instalar elementos de seguridad y otros detalles importantes en la ruta.

Algunas partes de las veredas a lo largo de la vía y la mayoría en las bases de los postes de alumbrado público no se han terminado. Del mismo modo, no se completaron todas las señaléticas de tránsito en la vía, por lo que se ven algunos postes vacíos en la ruta.

El alcalde de Lima, Miguel Romero, dijo que en los próximos 45 días realizarán un seguimiento técnico para observar si hay elementos que se deben subsanar.

El ingeniero de tránsito David Fairlie precisó que, en varios tramos de la vía, no se han instalado elementos de seguridad para contener a los vehículos en caso de que salgan de la pista.

“Han colocado como límite de velocidad de 30 km/h, lo cual es bajísimo, pero el diseño geométrico no corresponde. La norma del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) no tiene pautas para colocar elementos de seguridad vial para velocidades menores a 50km/h. En un accidente pueden decir que la norma no aplica a velocidades tan bajas”, explicó el experto.

Según el Manual de Seguridad Vial, de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC, “se instalarán barreras de seguridad sobre los muros de contención (del lado de la ladera) en una carretera de terreno accidentado o muy accidentado donde la velocidad de proyecto sea superior a 50 km, salvo previa justificación”.

Uno de los puntos más críticos es que en una de las curvas de la vía se han colocado llantas como medidas de protección al lado de la ladera. “Los tipos de elementos de seguridad están normados y las llantas no entran en la clasificación de ninguna manera”, dijo Fairlie.

Se colocaron llantas en una de las curvas como elemento de seguridad. Ese tipo de estructuras no está normado por el MTC. (Foto: Jorge Cerdan/GEC) / JORGE CERDAN

Para el coronel PNP Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, otro elemento preocupante es la deficiente iluminación e incluso inexistente en algunos tramos, lo que torna muy riesgosa la vía durante la noche.

Además, “las zonas donde se producen derrumbes o deslizamiento de piedras no han sido adecuadamente tratadas ni señalizadas, de modo que continuarán siendo un riesgo para los usuarios de esta nueva vía”, advirtió.

Fairlie remarcó que está prohibido abrir una vía sin la demarcación en la totalidad de esta.

Para el urbanista Aldo Facho Dede, si bien la construcción de la vía otorga una solución de transporte para miles de personas de zona de Lima, se evidencia una vez más que la comuna prioriza la movilización de los autos sobre las personas.

“Pasamayito está catalogada como vía colectora en el Sistema Vial Metropolitano, por lo que debería tener el diseño de una avenida con veredas de entre 2.40 a 3 metros a cada lado y libre de obstáculos. Si bien pueden argumentar que la vía recorre tramos no urbanizados, la realidad es que en casi todo el trayecto está acompañada de viviendas”, resaltó el experto.

Las estrechas veredas no cumplen con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y los postes de luz invaden dicho espacio, precisó el urbanista Aldo Facho Dede. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Por otro lado, Facho Dede explica que esta vía ya es usada por empresas de transporte público para trasladar usuarios de un distrito a otro; sin embargo, la comuna no contemplo la instalación de mobiliario público para dar mayor seguridad a los vecinos.

“No se han incorporado árboles o pérgolas que den sombra para aliviar el largo recorrido. No hay paraderos adecuadamente equipados. Se están poniendo en alto riesgo a los pasajeros y conductores”, puntualizó.