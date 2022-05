Luego de registrarse el descenso de hospitalizaciones y fallecidos por COVID-19 en las últimas semanas y el fin de la tercera ola confirmado por el Minsa, el Gobierno aprobó nuevas medidas sanitarias que regirán desde este domingo 1 de mayo. Una de estas flexibilidades será el uso facultativo o voluntario de mascarillas en espacios abiertos, que se cumplirá en Lima Metropolitana, Lima provincias, Callao, Ica y Áncash.

Esta medida forma parte del Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, publicado el pasado sábado 23 de abril, el cual prorrogó el estado de emergencia por 31 días calendario a partir del 1 de mayo próximo.

¿En qué regiones ya no se usará mascarillas?

El uso de la mascarilla será facultativo solo en espacios abiertos y en las regiones donde el 80% de la población mayor de 60 años tenga las 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19, y el 80% de cobertura de vacunación de personas de 12 años a más con 2 dosis.

Las jurisdicciones que cumplen estos requisitos son: Lima Metropolitana, Lima provincias, Callao, Ica y Áncash. En el resto de regiones sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados.

Pese a que es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos, esto debe ser cumplido siempre y cuando se garantice el distanciamiento físico o corporal.

Es importante precisar que el Decreto Supremo aclara que, aún sigue siendo obligatorio el uso de una mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las vías de uso público y en lugares cerrados.

Solo en las instituciones educativas no se aplicará el distanciamiento social, luego de que en Consejo de Ministros se aprobó el funcionamiento de escuelas y colegios con un aforo del 100 %. La norma aclara que en el resto de actividades sociales y comerciales se deberá respetar el distanciamiento físico, no menor de 1 metro, entre personas.

¿Cuáles son los espacios abiertos donde se dejará de usar mascarilla?

Aquí te detallamos la lista de algunos de los espacios abiertos donde podrás decidir si usar tu mascarilla o no.

Playas.

Parques zonales, clubes campestres, entre otros similares.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos.

Baños termales al aire libre.

Clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

Mercados itinerantes.

Así como en actividades de artes escénicas y enseñanza cultural en espacios abiertos.

Recomendación médica

El exviceministro de Salud, Percy Minaya, consideró que el uso opcional de la mascarilla en espacios abiertos es una medida “racional”, teniendo en cuenta el escenario epidemiológico favorable en que se encuentra el país, pero subrayó que se deben mantener los cuidados.

“Si bien uno puede quitarse la mascarilla en lugares abiertos, se trata de que no haya público alrededor, que no hayan otras personas por lo menos a dos metros de distancia. No es que vaya al jirón de la Unión, a Gamarra o el Mercado Central, que son ambientes libres, pero están llenos de gente. Si hay mucho contacto, sigo teniendo el mismo nivel de riesgo que si estuviera en un lugar cerrado”, precisó en diálogo con RPP.

