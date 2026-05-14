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La muestra propone un recorrido inmersivo por antiguas capillas virreinales y reconstruye las rutas procesionales de Semana Santa que atravesaban el Centro Histórico de Lima desde la época colonial. (Foto: Difusión)
La muestra propone un recorrido inmersivo por antiguas capillas virreinales y reconstruye las rutas procesionales de Semana Santa que atravesaban el Centro Histórico de Lima desde la época colonial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de PROLIMA, presenta la exposición “El arte de las cofradías”, una propuesta que busca recuperar la memoria devocional de la capital y el papel que estas organizaciones desempeñaron en la configuración de la ciudad virreinal. La muestra invita al visitante a recorrer una parte esencial de la historia limeña desde una perspectiva cultural, religiosa y urbana.

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