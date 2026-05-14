La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de PROLIMA, presenta la exposición “El arte de las cofradías”, una propuesta que busca recuperar la memoria devocional de la capital y el papel que estas organizaciones desempeñaron en la configuración de la ciudad virreinal. La muestra invita al visitante a recorrer una parte esencial de la historia limeña desde una perspectiva cultural, religiosa y urbana.

Instalada en la Galería de Arte Municipal Pancho Fierro, la exposición propone una experiencia inmersiva mediante espacios que recrean capillas virreinales y evocan el ambiente espiritual que rodeaba a las antiguas hermandades. El recorrido pone especial atención en cinco importantes cofradías limeñas: Jesús Nazareno y Santa Catalina de Siena, el Santo Cristo de Burgos, Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Piedad y la Archicofradía de la Veracruz.

La muestra propone un recorrido inmersivo por antiguas capillas virreinales y reconstruye las rutas procesionales de Semana Santa que atravesaban el Centro Histórico de Lima desde la época colonial. (Foto: Difusión)

La muestra reúne esculturas, pinturas, documentos históricos, planos y registros fotográficos antiguos que permiten comprender el impacto social y cultural de estas agrupaciones religiosas. Además, incorpora planimetrías históricas que reconstruyen las rutas procesionales de Semana Santa, revelando cómo estas manifestaciones marcaron el ritmo y la organización de la ciudad durante siglos.

“Esta muestra nos permite entender cómo se construyó la vida de la ciudad a partir de sus tradiciones, de sus recorridos y de sus espacios”, señaló Luis Martín Bogdanovich, gerente de PROLIMA. La exposición forma parte del proceso de recuperación integral del Centro Histórico de Lima y busca reforzar el vínculo entre patrimonio, identidad y memoria colectiva. “El arte de las cofradías” podrá visitarse del 6 al 17 de mayo en el Pasaje Santa Rosa 116, con ingreso libre.