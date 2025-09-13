El cortometraje peruano “Pika”, dirigido por Alex Fischman Cárdenas, representará a Perú en el Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, uno de los eventos de cine más importantes del mundo, que se realizará del 9 al 19 de octubre en España.

La película narra la historia de un hombre que, atormentado por una picazón insoportable, se embarca en un viaje nocturno que lo lleva a desgarrarse la piel. Según el director, el filme es una metáfora sobre la ansiedad y la depresión.

Fischman Cárdenas explicó que, a través de este cortometraje, buscó explorar el género fantástico para abordar “la sensación de desespero y ansiedad desde otro punto de vista”.

En ese sentido, el director comparó la ansiedad con “una picazón en el pecho” que se intensifica al intentar combatirla, y que finalmente colapsa en depresión.

“Con ‘Pika’ nuestro objetivo fue crear una película que no solo visualice estos conceptos abstractos, sino que también ofrezca al público un cortometraje retorcido, absorbente y verdaderamente único” , añadió.

La selección de “Pika” en este prestigioso festival se suma a la trayectoria de Fischman Cárdenas, quien anteriormente estrenó el cortometraje multipremiado “Ovejas y Lobos”, "Alienación" (adaptación libre del cuento homónimo de Julio Ramón Ribeyro), y muchos otros.