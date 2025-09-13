El cortometraje peruano “Pika”, dirigido por Alex Fischman Cárdenas, representará a Perú en el Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, uno de los eventos de cine más importantes del mundo, que se realizará del 9 al 19 de octubre en España.
La película narra la historia de un hombre que, atormentado por una picazón insoportable, se embarca en un viaje nocturno que lo lleva a desgarrarse la piel. Según el director, el filme es una metáfora sobre la ansiedad y la depresión.
Fischman Cárdenas explicó que, a través de este cortometraje, buscó explorar el género fantástico para abordar “la sensación de desespero y ansiedad desde otro punto de vista”.
CONOCE MÁS: Documental “De Chiclayo al Vaticano, El Camino del Papa León XIV” se estrena en cines
En ese sentido, el director comparó la ansiedad con “una picazón en el pecho” que se intensifica al intentar combatirla, y que finalmente colapsa en depresión.
“Con ‘Pika’ nuestro objetivo fue crear una película que no solo visualice estos conceptos abstractos, sino que también ofrezca al público un cortometraje retorcido, absorbente y verdaderamente único”, añadió.
MÁS INFORMACIÓN: “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2” se estrenó en Netflix: ¿qué lugar en vistas logró?
La selección de “Pika” en este prestigioso festival se suma a la trayectoria de Fischman Cárdenas, quien anteriormente estrenó el cortometraje multipremiado “Ovejas y Lobos”, "Alienación" (adaptación libre del cuento homónimo de Julio Ramón Ribeyro), y muchos otros.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC