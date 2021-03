La Biblioteca Nacional del Perú continúa incentivando la cultura y educación de forma gratuita para toda la ciudadanía. De esta forma, anuncia la programación del ciclo de conversatorios Cinefórum BNP, que se desarrollará una vez por semana durante todo marzo. En esta actividad, participarán destacadas cineastas mujeres, quienes realizarán comentarios alrededor de sus producciones.

La directora de la película “Canción sin nombre”, Melina León, será la encargada del reinicio de esta iniciativa el próximo 9 de marzo. Durante la ponencia, dará a conocer diferentes detalles sobre el largometraje, su estreno en el Festival de Cannes, así como su llegada al Perú y el lanzamiento que tuvo en la plataforma Netflix.

El 16 de marzo se presentará la cineasta Mary Jiménez, quien estuvo a cargo del filme “By the name of Tania”. La directora dará una charla sobre la producción y reflexionará sobre la misma, así como recordará los paisajes visitados durante el rodaje.

Finalmente, el 23 de marzo, la directora Patricia Wiesse analizará el documental “Mujer de Soldado”, el cual tuvo a su cargo. La cineasta relatará su experiencia al dirigir esta producción, el rodaje, los testimonios y el posterior estreno.

Cabe referir que, el acceso al Cinefórum BNP es totalmente gratuito. El ciclo se llevará a cabo todos los martes de marzo desde las 7:30 p.m., a través del Facebook de la BNP. Los asistentes tendrán la oportunidad de dialogar y realizar preguntas a las cineastas en todo momento.

VIDEO RECOMENDADO

La BNP busca unir a peruanos durante la cuarentena a través de la lectura

La Biblioteca Nacional busca unir a peruanos durante la cuarentena a través de la lectura (06/04/20)