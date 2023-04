Como parte del star-system Iberomericano, la actriz peruana Francisca Aronsson desfiló por la alfombra roja de la gran noche de los Premios Platino 2023. En diálogo con El Comercio dijo sentir gran responsabilidad por ser la única peruana en estar presente en esta edición.

“Estoy muy emocionada, nerviosa, con ganas de conocer a muchísimas personas y ver a amigos actores”, sostuvo.

─Siempre se destaca tu juventud. ¿Qué se siente tener 16 años y estar en un evento como este? ¿Hay presión extra?

Lo bueno de tener 16 y estar en los Premios Latino, en los que creo que soy la única menor de edad, es que me puedo divertir. Pero siempre hay una responsabilidad, pues me dijeron que soy la única representante del Perú, lo que me lleva a preguntarme: ¿Dónde está todo el talento peruano que también tiene que hacerse presente aquí?

─¿Cómo hacer para que más peruanos tengan presencia afuera así como tú? ¿Qué consejo les darías?

Hay muchos factores en la industria peruana que no permiten que los actores tengan esta visibilidad. Creo que es importante que empiecen a hacer casting afuera, apostar e invertir porque esta es una carrera donde tienes que invertir mucho en ti. Lamentablemente, el actor peruano tiene mucho miedo, prefiere quedarse en su zona de confort. El consejo que podría darles es que salgan sin miedo. Porque si no intentas nunca pasará nada.

─Además tu internacionalización no quiere decir que no quieras trabajar en Perú sino potenciar lo que haces allá.

Totalmente. Trabajo en España, ahora estoy en México con ganas de conocer diferentes industrias y aprender de ellas. A mí lo que me gusta es actuar sea donde sea. Que no esté en Perú, no significa que no quiera volver. Deseo hacerlo pero con proyectos que realmente me reten, que sean únicos.

─¿Viste alguna serie o película nominada que te haya gustado?

Bueno, mis mejores deseos realmente a todos los proyectos. Lo más importante no es ganar sino el hecho de que tomen en cuenta tu trabajo. Ese es un gran logro, ahí ya ganaste.