Cuando termina el cuento, comienza la pesadilla. Esa es la promesa que ofrece “La muerte de Blancanieves”, la nueva cinta inspirada en el clásico de los hermanos Grimm que aporta una buena dosis de terror a la historia.

Dirigida por Jason Brooks y protagonizada por Sanae Loutsis, la película rompe con la imagen inocente del clásico para sumergirlo en una historia de traición y venganza.

“Aquí, Blancanieves no es una princesa indefensa, sino una joven perseguida por una Reina despiadada que domina fuerzas oscuras. Obligada a huir, se interna en un bosque siniestro donde criaturas malignas acechan en cada sombra. Allí se alía con siete enanos muy lejos de ser entrañables: son asesinos implacables, movidos por la ambición y la sed de venganza. Cuando la manzana maldita la sumerge en un sueño mortal, se desata una guerra brutal por el poder”, dice la sinopsis.

Mira aquí el tráiler oficial:

“La muerte de Blancanieves” estará en cartelera desde el 12 de marzo.