Disney ha lanzado el nuevo tráiler de su esperado live-action “Blancanieves”, una reinvención del clásico animado de 1937 que nos transportará nuevamente al mundo mágico de la primera princesa de la casa del ratón. La película, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, promete una experiencia inolvidable llena de música, emociones y una visión renovada de la historia.

Tráiler oficial de “Blancanieves”

Fecha de estreno de “Blancanieves”

El live-action de “Blancanieves” llegará a los cines el 20 de marzo de 2025, marcando otro hito en la lista de remakes de Disney.

Sinopsis

En esta nueva versión, la historia sigue a Blancanieves, una joven cuya madrastra, la Reina Malvada, la envidia profundamente por su belleza y bondad. Consumida por los celos, la Reina ordena su asesinato. Sin embargo, Blancanieves logra escapar al bosque, donde descubre un refugio mágico junto a los siete enanitos, quienes la ayudarán a encontrar su verdadero destino.

Esta adaptación moderniza elementos del cuento, pero conserva la esencia del enfrentamiento entre el bien y el mal y el poder de la amistad y la valentía.

Actores y personajes

La película cuenta con un elenco de talento destacado:

Rachel Zegler como Blancanieves, después de su deslumbrante actuación en West Side Story .

como Blancanieves, después de su deslumbrante actuación en . Gal Gadot como la Reina Malvada, aportando una interpretación poderosa y villanesca.

como la Reina Malvada, aportando una interpretación poderosa y villanesca. Andrew Burnap, Martin Klebba y Ansu Kabia en papeles secundarios aún no detallados.

Historia detrás del live-action

Dirigida por Marc Webb, conocido por “500 Days of Summer” y “The Amazing Spider-Man”, esta película no solo es una reinterpretación de la versión animada de 1937, sino también una oportunidad para explorar nuevos matices de los personajes. El guion, a cargo de Greta Gerwig (Barbie) y Erin Cressida Wilson (The Girl on the Train), busca equilibrar la fidelidad al cuento original con una perspectiva más actual.

El proyecto no ha estado exento de controversias. Desde críticas sobre la representación de los enanitos hasta debates sobre el enfoque de la historia de amor, Rachel Zegler defendió que, aunque se modernizan algunos aspectos, el romance sigue siendo un elemento clave en la trama.

Ficha técnica

Título : “Blancanieves”

: “Blancanieves” Director : Marc Webb

: Marc Webb Guion : Greta Gerwig, Erin Cressida Wilson

: Greta Gerwig, Erin Cressida Wilson Protagonistas : Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap Estreno : 21 de marzo de 2025

: 21 de marzo de 2025 Estudio : Walt Disney Pictures

: Walt Disney Pictures Género: Fantasía, Aventura

El tráiler, que destaca la impresionante actuación vocal de Zegler y la intensidad de Gadot como la Reina Malvada, ya ha despertado emociones y expectativas. ¿Estás listo para redescubrir este clásico en la pantalla grande?

