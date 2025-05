No se puede entender el cine sin considerar el documental. Un vistazo a la realidad con enfoque subjetivo, porque de lo contrario sería un reportaje. Cortos, medios o largos en formato, el Perú tiene una tradición en contar historias de este género. Ahora hay un festival dedicado solo a ellos, LimaDocs, que empieza este miércoles.

Roberto López, director del festival, contó a El Comercio que LimaDocs nació por iniciativa de personas que como él han tenido formación cinematográfica y/o visual, con estudios fuera del Perú. Es en otras latitudes donde comprobaron que hay circuitos de festivales enfocados en el cine documental. “Vimos que en Lima, que es una ciudad donde se ha producido mucho documental y donde hoy también hay una producción interesante, no había un espacio [especializado] para mostrar estas películas. A partir de nuestras experiencias fuera y de nuestro amor por el documental es que pensamos en la idea del festival”, dijo.

Esta edición dará énfasis al cortometraje documental. Todo arranca con la proyección de “Motilones Lamistas”, corto de la cineasta peruana Marianne Eyde, fallecida en 2022; ha sido restaurado y hasta no hace mucho se le consideró perdido. También se proyectará “María del desierto” sobre María Reiche de Gianfranco Annichini, experimentado cultor de este formato que nos dejó en febrero último. Otros cortos a proyectar son “Los niños que vinieron” de Stefan Kaspar, “Food for love: a Shtetl that’s no longer there” de Heddy Honnigman y un retrato del pintor Milner Cajahuaringa realizado por María Esther Palant.

“[El corto documental] es un formato no comercial y es curioso, por ser el formato donde hay mayor experimentación con el lenguaje cinematográfico. Cuando el cineasta es amateur tiene una potencia que después es natural que se pierda; entra en circuitos donde ya se le exigen otras cuestiones. Cuando no es nadie y tiene sus propias ideas de lo que tiene que ser el cine, incluso estando en un medio en el que no hay escuelas de cine, no hay demasiada formación, eso tiene una potencia”, contó por su parte Gianfranco Rolando, programador del festival.

Además de las competencias Joven e Internacional, el festival también proyectará la restauración del largometraje “Metal y melancolía” (1992) de Heddy Honigmann, versión inédita para el país de este documental filmado en Lima con foco en las personas que tuvieron que volverse taxistas por necesidad tras el colapso económico de fines de los 80 e inicios de los 90. “Los holandeses de AI Museum lo restauraron. Es inédita en el Perú. Es una película que hoy es, tal vez, la preferida de la cinefilia”, agregó Rolando.

El invitado especial del festival será el productor suizo radicado en Iquitos Walter Saxer, quien ha producido las cintas de Werner Herzog “Aguirre, la ira de Dios” y “Fitzcarraldo”. Él presentará su documental “Sepa: nuestro señor de los milagros” (1987), que fue coescrito con Mario Vargas Llosa. La charla se llevará a cabo este jueves en la Sala Azul del CCPUCP. Además habrá proyecciones de largometrajes documentales internacionales, como “Diego Maradona” (2019) del ganador del Oscar Asif Kapadia y “Cosmic Miniatures” (2024) de Alexander Kluge.