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Cecilia Gómez de La Torre es fundadora y vicepresidenta de WAWA (Worldwide Audiovisual Women’s Association). (Foto: Sonia del Águila - enviada especial a Premios Platino)
Cecilia Gómez de La Torre es fundadora y vicepresidenta de WAWA (Worldwide Audiovisual Women’s Association). (Foto: Sonia del Águila - enviada especial a Premios Platino)
Por Sonia del Águila

En una ceremonia que celebró a los primeros ganadores de los Premios Platino 2026, hubo también un momento de presencia peruana sobre el escenario. Cecilia Gómez de la Torre, productora y distribuidora audiovisual, fue la encargada de entregar el premio a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie, categoría en la que se impusieron Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por "El Eternauta", una de las producciones más celebradas en el inicio del certamen.

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