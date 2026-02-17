Robert Duvall (1931–2026): Adiós a una leyenda de Hollywood | IN MEMORIAM

A la derecha de Vito Corleone, apenas un paso detrás del poder, se erige una figura sobria y vigilante. Tom Hagen escucha más de lo que habla; cuando interviene, lo hace sin elevar el tono. La mirada es fija, analítica, siempre calculando el siguiente movimiento. Parco, pero suficiente. Así también era Robert Duvall, actor que falleció a los 95 años y que hoy vive en la memoria de sus personajes entrañables.

Nacido en San Diego en 1931 y criado en Maryland en una familia de tradición militar, se formó en Nueva York bajo la guía de Sanford Meisner, reconocido por desarrollar un método interpretativo basado en la escucha activa y la verdad emocional. De esa escuela tomó principios decisivos: escuchar antes de responder, sostener el tempo interno de la escena, confiar en que la cámara amplifica lo mínimo. Su debut como Boo Radley en “Matar a un ruiseñor” (1962) condensó esa ética. Con casi ninguna línea de diálogo, construyó un personaje desde la quietud y la presencia física. “Nunca seas más grande que la película”, era su máxima.

Duvall dejó una huella imborrable en el cine cuando interpretó al Consiglieri de la ficticia familia Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola.

Esa economía expresiva encontró un terreno fértil en el Nuevo Hollywood. Como Tom Hagen en “El padrino” (1972) y “El padrino: Parte II” (1974), Duvall encarnó la racionalidad en medio del desborde. Su Hagen no necesitaba amenazas: bastaba la mesura para imponer respeto. En “Apocalipsis ahora” (1979) llevó esa misma lógica a un registro más inquietante. El teniente coronel Kilgore, sereno en medio del caos, convirtió su frase “me encanta el olor a napalm por la mañana” en una línea emblemática que aún hoy define el absurdo bélico en el cine contemporáneo.

Sin embargo, el reconocimiento mayor llegó con “Tender Mercies” (1983), donde interpretó a un cantante de country en declive. Cantó él mismo, eliminó cualquier gesto enfático y construyó al personaje desde el desgaste emocional. El Óscar al mejor actor en 1984 confirmó que su autoridad provenía del método y la contención, no del volumen ni del virtuosismo visible.

Duvall se ganó el reconocimiento por numerosos papeles de tipo duro a lo largo de su carrera de seis décadas, particularmente su rol Apocalypse Now, donde solo estuvo un par de minutos, pero dejó una de las frases más recordadas del cine.

Actor como estructura

Duvall solía definirse como actor de carácter, pero en su caso la categoría remitía a una función estructural dentro del relato. Sus personajes —abogados, militares, jueces, predicadores— operaban como puntos de apoyo dramático. En “El juez” (2014), junto a Robert Downey Jr., ya octogenario, volvió a esa zona con un padre áspero y enfermo que le valió una nueva nominación al Óscar.

En los años noventa amplió su margen de autonomía con “El apóstol” (1997), proyecto que escribió, dirigió y protagonizó cuando los estudios no mostraron interés. Allí exploró la fe y la culpa sin ofrecer redenciones cómodas. Esa coherencia fue una constante en su carrera, donde alternó producciones de gran presupuesto con apariciones precisas en títulos como “Poder que mata” (1976), “John Q” (2002) y “Gracias por fumar” (2005), sin modificar su registro para acomodarse a tendencias. Rechazó participar en la tercera entrega de la saga de los Corleone por desacuerdos contractuales, decisión que evidenció su relación pragmática con la industria.

Lejos de Hollywood, cultivó una vida discreta en Virginia, dedicada a los caballos y a la historia estadounidense. Esa distancia reforzó un rasgo constante en su trayectoria: una ética de trabajo ajena al exhibicionismo. Al morir a los 95 años, Duvall no redefinió el estrellato; redefinió la eficacia de la interpretación. Su legado reside en la disciplina y el método. En una industria inclinada al exceso, eligió poner sus medidas. Y convirtió esa elección en su firma.